Jak stará je ve skutečnosti vaše kočka? Umíte spočítat její věk?

O kočkách i psech se dříve tvrdilo, že každý jeden rok jejich života vydá za sedm, ale majitelé těchto mazlíčků tušili, že to není tak docela pravda. Samozřejmě to jsou jen velmi zjednodušené počty. Ale kdo ví, jak to vlastně s domácími mazlíčky je. Chcete vědět, jak stará je vaše kočka?

Kočky stárnou jinak než lidé

Stejně tak, jako se odborníci v minulých letech zabývali psím životem, také kočkám se dostalo pozornosti. Výsledky vlastně spojuje podobnost v rychlém dospívání v prvních letech a pak pomalejšího stárnutí.

V prvních dvou letech dospívají kočky nejrychleji. Má se za to, že o prvních narozeninách je kočce skoro patnáct a o druhých asi 24 lidský let. Určitě jste si všimli, že kočky dosahují pohlavní dospělosti velmi rychle. Někdy mají první koťata ještě před dovršením jednoho kalendářního roku.

Z malého koťátka je během několika málo měsíců dospělá kočka. Zdroj: Julia Shepeleva / Shutterstock.com

Kočky rychle dospějí, pak stárnou plynuleji

Po dosažení dospělosti se pak stárnutí koček zpomaluje a odborníci uvádějí, že každý jeden rok je pak jako čtyři, případně pět lidských. I mezi různými kočičími plemeny jsou totiž rozdíly. Čím větší kočka, tím kratší život i rychlejší stárnutí.

Kočky mají často velmi spokojený a někdy i svobodný život. Zdroj: Profimedia.cz

Obecně se kočky v domácnosti dožívají vyššího věku, obvykle 13 až 20 let. Kočičí rekordmankou byla Creme Puff, která se dožila úctyhodných 38 let. Kočky se dožívají obecně vyššího věku než kocouři, vliv má také kastrace, váha či rodokmen. Zjednodušeně řečeno, vykastrované samice, které mají ideální váhu, jsou spíš menší a neurčitého plemene čili směsky, se mají šanci dožít vyššího věku.

Zhruba po desátém roce se na kočkách začíná projevovat stárnutí nejen vizuálně, ale také se začnou méně hýbat a jsou pomalejší. V tomto věku je vhodné upravit jim jídelníček a nabídnout kočkám krmivo pro seniory. Samozřejmě to neznamená, že by si nehrály nebo jen polehávaly, i velmi staré kočky se dokáží dobře pohybovat doma i venku a bez obtíží se dostanou všude, kam chtějí.

Kočky jsou ve stáří pomalejší, ale stále velmi obratné. Zdroj: Nils Jacobi / Shutterstock

Jak stará je vaše kočka?

Pokud máte doma kočičího mazlíčka a zajímá vás jeho či její věk, najděte si konkrétní údaj o stáří v této tabulce.