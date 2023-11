Víte, jak krmit psa? Slyšeli jste už o metodě BARF? Je to obdoba lidské paleo diety. Ač není zatím zcela jasné, zda je to ten nejlepší způsob, zdá se, že je jedním z přirozenějších. Nicméně odborníci se shodují, že není důležité jen čím, ale hlavně jak a kdy krmit.

Co je BARF metoda krmení?

BARF je zkratka z anglického Bones and Raw Food, což znamená kosti a syrové potraviny. Jde v podstatě o biologicky vhodnou syrovou stravu, která by měla psům nabízet nejen kosti a červené maso, ale také jiná méně obvyklá masa, jako například králičí nebo rybí a veškeré možné vnitřnosti a také malou porci zeleniny nebo i ovoce.

I když se může zdát, že tento způsob krmení, který je patrně významně bližší tomu, co psi po tisíce let jedli, zatím nemá metoda velkou oporu ve výzkumu nebo názoru odborníků. Ti se však shodují, že pokud se rozhodnete psy krmit tímto způsobem, zásadní je dodržet pravidla hygieny a suroviny skladovat adekvátním způsobem. To může být ve velkém množství značně problematické. BARF je tedy alternativou, kterou můžete zvážit a vyzkoušet.

Podívejte se, jaký způsob krmení praktikuje autorka z YouTube kanálu Se psy podle Veroniky.

Zdroj: Youtube

Jak krmit granulemi?

S přikrmováním štěňat se začíná zhruba od pátého týdne věku, a to třikrát až čtyřikrát denně. Krmiva vybírejte podle věku zvířete, protože stejně jako u lidí i mláďata psů mají jiné nároky na živiny. Jsou ve vývoji a jejich strava musí být nejen energeticky bohatá, ale hlavně nutričně vhodná.



Březí a kojící feny sice potřebují dostatečné množstí kvalitní stravy, ale rozhodně ne dvojnásobek. Ač se může zdát, že budoucí nebo kojící psí máma potřebuje hodně žrádla, aby byla silná, překrmování rozhodně není vhodné. Její potrava by měla být bohatá na bílkoviny a veškeré živiny. Snažte se, aby fena nenabrala nepotřebná kila navíc, pokud jí chcete něco dopřát, pak hleďte spíš na kvalitu než na kvantitu potravy.

Dospělí psi i feny by měli dostávat dvě porce krmení denně. Je to mnohem vhodnější než jedna velká dávka. Také u dospělých psů byste měli dbát na výběr krmiva vhodný pro rasu, ale i stáří či zdravotní stav psa. Zatímco u seniorů výrobci dbají při výrobě krmiv na zdraví srdce, ledvin a jater, pro malá plemena se vyrábějí menší granule, krmivo je také specificky koncipované pro velmi aktivní psy a podobně.

close info Shutterstock zoom_in Psy nepřekrmujte. Nadváha nesvědčí žádnému zvířeti a někteří psi s ní mají větší problémý díky zatížení kyčlí nebo páteře.

Obecná pravidla pro krmení psů

Věnujte pozornost kvalitě a zjistěte, jaká potrava psům nabízí vyvážený jídelníček. I mezi granulemi jsou lepší a horší, obsah si můžete přečíst na obalu.

Krmte dvakrát denně přiměřenou porcí a ideálně nedávejte psovi jíst před procházkou nebo tréninkem.

Dbejte na to, aby váš dospělý pes příliš nepřibíral. Obecně to nesvědčí žádnému z plemen, některá jsou navíc ještě choulostivější než jiná, což platí například pro jezevčíky.

Pokud tápete v množství, pak obecně se má za to, že dospělý pes by měl denně zkonzumovat na každé kilo své váhy zhruba 50 kalorií. V praxi to znamená, že desetikilový pes by měl v potravě přijmout během jednoho dne 500 kalorií rozdělených do dvou dávek.

Zdroje: researchgate.net, akc.org