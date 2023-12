Měřit u psa teplotu může být někdy značně obtížné. Ovšem tuto důležitou dovednost by měl dokonale ovládat každý majitel. Jak na to, aby se zvíře cítilo komfortně a zbytečně jste mu neublížili?

Pokud se vám váš psí mazlíček nezdá naprosto ve své kůži a máte dojem, že by mohl být nemocný, není od věci si prověřit jeho tělesnou teplotu. Jedná se o úkon, který může pomoci odhalit včas různé zdravotní problémy. Jak ale teplotu správně změřit?

Jak měřit psům teplotu se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Psickarsk:

Zdroj: Youtube

Teplota zdravého psa

Normální tělesná teplota psa je o něco vyšší než ta naše lidská. „Průměrná teplota u nich bývá 37,5–39 °C. Přičemž platí, že menší plemena s rychlejším metabolismem mají tělesnou teplotu vyšší než ta velká. Proto horní hranice platí pro jorkšíry nebo čivavy a spodní pro retrívry nebo akity inu. Zvýšená teplota má rozmezí 39 až 39,9 °C. Teplota s hodnotou vyšší než 40 °C je u psa obvykle příznak nebezpečné horečky,“ vysvětluje odborník na psí výživu Jiří Švihálek. Proto vždy, když má pes vyšší tělesnou teplotu než 39 °C, vyhledejte veterinárního lékaře.

close info Profimedia zoom_in Nikdy nepoužívejte skleněný teploměr.

Na test z čumáku raději nespoléhejte

Mnoho majitelů psů se domnívá, že případná horečka u zvířete se dá zjistit dotykem na jeho čumák. Za normálních okolností je studený a vlhký. V případě, že je suchý a horký, může se jednat o zvýšenou teplotu či horečku. Ovšem nikdy se nejedná o stoprocentní informaci. Například, když zvíře spí, bývá často jeho čumák poměrně suchý i teplý. Jak dodává Jiří Švihálek: „Tímto úkazem se při diagnostice horečky řídit nemůžeme.“

Nikdy skleněný teploměr

V žádném případě nikdy neměřte psům teplotu pomocí skleněného teploměru. Mohlo by snadno dojít k poranění. Nejenže je na měření pomalý, ale zvyšuje se i nebezpečí, že když bude pes neklidný, může se tento typ teploměru zlomit a zvíře nebezpečně pořezat. A který typ teploměru tedy zvolit, aby byl váš pes v bezpečí?

close info Profimedia zoom_in Nejlepší a nejjednodušší způsob pro zjištění tělesné teploty psa je použití digitálního teploměru

Digitální teploměr

Nejlepší a nejjednodušší způsob pro zjištění tělesné teploty psa je použití digitálního teploměru, a to rektálně. Je praktické tento úkon vykonávat ve dvou. Jedna osoba přidržuje zvíře u hlavy a druhou rukou podpírá břicho. Je to proto, aby si pes neměl možnost sednout. Druhý jedinec pak měří teplotu zasunutím teploměru do konečníku. Pro psa se nejedná o žádný velký stres a dozajista neprožívá žádnou bolet.

Ušní teploměry

Stejně tak je možné k bezpečnému měření využít teploměry ušní. Použití je velice jednoduché a pro psa možná o něco méně náročné než do konečníku. Stačí, když měřící část teploměru lehce zasunete do zvukovodu psa. Počítejte však s poněkud vyšší cenovou relací než u běžného digitálu.

Zdroje: www.ctidoma.cz, www.metropolevet.cz, www.petramalatkova.cz