Jak naučit psa být doma sám. Stačí dodržet tento postup, aby byl spokojený

Odcházíte ráno do práce a váš pejsek srdceryvně brečí? Naučte ho, aby to vnímal jako každodenní záležitost, která je zcela normální! Nebude se tak celý den trápit a sousedé si přestanou stěžovat.

Určitě se vám již stalo, že jste museli odejít a pejsek z toho zrovna dvakrát nadšený nebyl. Může to dávat najevo štěkáním, kňučením nebo i okusováním nábytku. Nikdo z vás jistě nechce, abyste měli doma katastrofu, když jdete pouze pro něco do obchodu. Poradíme vám, jak psa naučit, aby byl v klidu a v době vaší nepřítomnosti nedělal žádnou neplechu.

Bude zapotřebí trpělivost

Naučit pejska být klidný, když nejste doma, chce čas a trpělivost. Pokud máte ještě štěně, půjde to snáz, než když je pes už dospělý. Nejdříve začínejte krátkým odloučením na pár minut. Postačí, když bude pejsek sám v jiné místnosti než vy. Postupně čas prodlužujte. Dojděte s odpadky či do obchodu. Dejte si ale pozor, aby doba odloučení nebyla na začátku moc dlouhá. Pes by měl strach prožíval by zbytečný stres.

Podívejte se na video, které vám pomůže naučit psa být doma sám:

Dopřejte pejskovi dostatek hraček

Musíte počítat s tím, že se pejsek bude doma sám nudit. Ponechejte mu proto dostatečné množství hraček, pelíšek a pamlsky na okusování. Pelíšek je důležitou potřebou pejska, jelikož představuje jeho vlastní teritorium, kde se může cítit naprosto bezpečně. Nezapomeňte mu nechat plnou misku vody a jídla, pokud doma nebudete delší dobu.

Žvýkací hračky pejska zabaví a ještě mu poslouží jako pamlsek. Zdroj: Shutterstock

Věnujte psovi čas

Když s pejskem nebudete delší dobu, je potřeba, abyste mu promarněný čas trochu vynahradili. Před odchodem ho dostatečně vyvenčete, krátce se s ním pomazlete a pokynem mu dejte najevo, že půjdete pryč. Stejným způsobem tak učiňte i po příchodu. Pokud chodíte do práce, snažte se, aby nebyl doma sám déle než osm hodin.

Hrajte si s klíči

Pokud váš pejsek není na samotu vůbec zvyklý, může mít spojený váš odchod s chrastěním klíčů. Hrajte si proto i s nimi, aby si nemyslel, že to vždy znamená budoucí samotu. Je rovněž dobré, abyste si ho příliš nevšímali, když budete doma. Zní to krutě, ale vašemu chlupáčovi to jistě prospěje. Pes se tak naučí nebýt na vás příliš závislý.

Odnaučte psa, aby měl zvuk klíčů spojený pouze s vaším odchodem. Zdroj: Shutterstock

Nedávejte najevo emoce

Příliš se s ním nelučte ani nevítejte, aby neměl důvod být smutný a vnímal to spíše jako normální záležitost. V případě, že to bude srdceryvný odchod, pejsek tak bude víc vyvádět, a to vy přece nechcete. Zkuste zůstat v klidu, nedávejte najevo emoce či nejistotu. Při příchodu platí to samé. Když ho nebudete vítat, jako když jste ho neviděli týden, bude to mnohem lepší pro vašeho čtyřnohého kamaráda i pro vás.

