Máte doma čtyřnohého psího přítele, který je schopný sníst cokoliv? Zbavte ho tohoto nešvaru co nejrychleji! Jak správně naučit psa, co nemá jíst?

Pokud jste majiteli psa, který zatím není dostatečně trénovaný a potýkáte se s problémem, že sežere doslova vše, co vidí, není radno odkládat odpovídající trénink. Jde o poměrně nebezpečnou situaci, kdy může být ohroženo nejenom celkové zdraví zvířete, ale mnohdy i život. Pes může narazit nejen na nástrahy nevhodné potravy, ale i na ostré předměty a bohužel někdy i na úmyslné nástrahy. Proto náležitý výcvik neodkládejte a dejte na rady zkušeného trenéra psů.

Jak zabránit psovi, aby žral vše, co najde? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Cesar Millan:

Psí etiketa

Každý chce mít psa s dobrými mravy, protože ve výsledku se jedná o příjemné soužití v obou směrech. Správná výchova a výcvik již od štěněte jsou zcela zásadní pro jeho celoživotní bezproblémové soužití s okolím. Stejně tak mohou zvíře ochránit před mnohými léčkami v podobě potravin, věcí a nebezpečných předmětů, které mají tendenci bezhlavě sežrat. Jaký je v tomto případě nejlepší postup? Nechte se inspirovat světově proslulým trenérem psů a jeho cennými zkušenostmi.

Názor odborníka

„Pro mnoho majitelů je těžké naučit svého psa nežrat vše, co najdou na zemi. Je ošemetné to psa odnaučit. Ale je nutné, aby to dokonale ovládal,“ říká odborný trenér Ben Randall. Zmíněná dovednost totiž může zvířeti mnohdy zachránit život. Naučte ho jasný povel, na který musí umět okamžitě reagovat. Jak vašeho psa nejlépe vychovat, aby si neohrožoval zdraví „pochoutkami“ z chodníků?

close info Ardarel / Shutterstock.com zoom_in V počátku výcviku použijte náhubek.

Jako „první pomoc“ poslouží náhubek

Pokud se svým psem zmíněnou situaci řešíte, je důležité, abyste se měli na pozoru do té doby, dokud si nebudete jisti, že svou novou dovednost zvládne dokonale. Berte ho ven raději jen s náhubkem a na vodítku. Buďte však přesto stále ostražití a snažte se svého zvířecího přítele odnaučit tento zlozvyk co nejrychleji.

Začněte domácím výcvikem

S výcvikem je vždy lepší začít doma, protože pes kolem sebe nemá tolik rušivých podnětů jako venku. Začněte tak, že před psa položíte oblíbený pamlsek a ve chvíli, kdy ho bude chtít sežrat, rázně vyslovte vámi zvolený pokyn, například „nesmíš“, „fuj“ nebo „moje“. Pokud se pes zastaví, pochvalte ho a postup několikrát opakujte. V případě, že to hned nepůjde, psa extrémně nestresujte, ale důsledně pokračujte ve výcviku. Musí se mu spojit informace „lákadla“ a naučeného pokynu, po němž o něj projeví zájem.

Potvrďte znalost opačným přístupem

Při výcviku použijte i malou psychologickou lest. Je totiž důležité sebrat občas pamlsek ze země a dát ho psovi s povelem „můžeš“. Když si ho z ruky vezme, pochvalte ho, že uposlechl. Pes se tím naučí, že nalezený pamlsek může jíst pouze od vás a jen z vaší ruky.

close info Shutterstock zoom_in Naučte psa jasný povel, na který musí umět okamžitě reagovat.

Venkovní výcvik

Ve chvíli, kdy si pes tuto dovednost do jisté míry osvojí, můžete ji začít nacvičovat i venku. Výcvik probíhá obdobným způsobem jako ve výše popsaných krocích. Dejte si vždy záležet na pochvale, pro zvíře je to motivující, ale pozor, není vhodné žádné rozmazlování.

Nácvik „na volno“

V konečné fázi tréninku testujte získané zkušenosti v situacích, kdy psa pustíte na volno. Podmínky nastavte tak, aby pes políčený pamlsek sám našel. Jakmile ho chce sebrat, zavelte jasně naučeným povelem. Pokud prospěje, pochvalte ho odměnou z vaší ruky. Čím častěji budete dovednost během venčení nacvičovat, tím lépe a rychleji si pes situace zafixuje.

Zdroje: www.countrylife.co.uk, www.mazliccivpohybu.cz, www.psibible.cz