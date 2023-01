Ztrácíte klíče? Naučte svého psa je najít. Je to jednoduché

Naučte svého psího kamaráda dokonalý kousek! Na povel vám najde vaše klíče, které jste si doma bezmyšlenkovitě odložili neznámo kam. Jak na to?

Kdo by to neznal, klíče hodíte automaticky většinou tam, kam obvykle. A ejhle, nejsou tam! Kam jste je jen mohli zašantročit? Jestliže máte doma domácího mazlíčka v podobě pejska, můžete se ho pokusit naučit, jak klíče najít!

Psa naučíte kousku pomocí klikru. Zdroj: Shutterstock

Jak používat klikr

Převážná většina pejskařů klikr zná, ale jsou i tací, kteří o něm nic moc nevědí. Jak vlastně takový klikr funguje? Klikr je malá kompaktní krabička a svým specifickým kliknutím psa formou hry naučíte mnoho povelů a dovedností. Psi se naučí na klikr vskutku velmi hbitě! Kliknutím psovi vlastně říkáte, že něco udělal správně, po klinutí následuje i odměna za dobře odvedenou práci.

Psi reagují zejména na tón vašeho hlasu a klikr má intonaci stejnou stůj co stůj. S učením se začíná v klidu domova, kdy psa neruší okolí. Prozatím beze slova, až po pár dnech se rozjede ta pravá výuka. Zajímavé je, že se dá klikr použít i na ostatní domácí mazlíčky. Správnou výuku si rozhodně nastudujte!

Kde mám klíče?

Naučit psa novému kousku bývá pro někoho jednoduchý úkon, ale pro někoho se to stává tvrdým oříškem. Podle tohoto videa by se vám to mělo podařit:

K učení budete potřebovat klikr, pamlsky, hračky a klíče. Jestliže váš pejsek klikr ještě nezná, začněte nejprve s výukou na něj, tato dovednost se vám bude v budoucnu hodit a ne málo. Právě i při výuce hledání klíčů. Klikrem psa nasměrujete tam, kam chcete. Ve videu Veronika názorně ukazuje, jak to funguje a po zhlédnutí si řeknete i vy, že je to vlastně naprosto logické.

Na začátku Veronika pejskovi připomněla práci s klikrem, poté ho začala už směřovat formou hry k „hledání“. Jakým způsobem psa přibližovat k tomu, co od něj požadujete, se pečlivě podívejte na videu, Veronika názorně ukazuje jak na to. Začíná s lehkým hadrem, pokračuje s oblíbeným psím kroužem, PETkou a dostává se až ke klíčům.

Jak naučit psa najít klíče? Zdroj: Shutterstock

Za každý správný pohyb, či podržení, využívá sílu klikru a pamlsku. Pes si tím rychle uvědomí, co se po něm chce. Klíče by měly mít nějakou úchytku, za kterou by pejsek mohl lépe klíče do tlamy uchopit. Při učení na klíče si vymyslete i vhodný povel, který budete používat. Postupně klíče od sebe vzdalujte dál a dál, až to dojde tak daleko, že je budete po bytě „schovávat“, ale prozatím na viditelném místě, například na postel, na konferenční stolek, apod. Později se vám možná podaří naučit psího kamaráda i na komplikovanější skrýše.

