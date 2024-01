Máte doma čtyřnohého psího miláčka, na kterého je radost pohledět, ale neposlouchá? Naučit psa povelům je důležité. S tímto trikem ho to naučíte raz dva. Držte se tohoto zlatého pravidla.

Psi jsou velice roztomilá a věrná stvoření. Ne nadarmo se říká, že pes je přítel člověka. Ale neposlušný pes už tak rozmilé stvoření opravdu není. Je proto nesmírně důležité při pořízení si nového člena do domácnosti ho naučit klasickým povelům. Sedni, lehni, čekej a podobně jsou samozřejmě důležité, ale to nejzákladnější je, aby k vám pejsek přiběhl na zavolání. Pokud ho to nenaučíte již od štěněcího věku, mohly by nastat velké problémy, a hlavně by to mohlo být pro vašeho psa nebezpečné.

Video, jak naučit vašeho pejska povel "ke mně", si můžete pustit na Youtube kanále Training Positive:

Zdroj: Youtube

Zlaté pravidlo

Abyste psa naučili přijít k vám na povel, musíte mu za to jako první něco dát. Psi se nic nenaučí zadarmo. Než mu dáte povel “ke mně” nebo “pojď sem” či jinou vámi zvolenou variantu, připravte si pro pejska odměnu. Jako první s ním trénujte doma. Když si psa zavoláte, mějte pro něj po ruce nějakou jeho oblíbenou hračku, oblíbený pamlsek, nebo mu dávejte povel jako když mu dáváte jídlo. Takto trénujte, dokud si nebudete dostatečně jisti, že pes k vám vždy na zavolání přijde.

close info Profimedia zoom_in Váš pes musí mít motivaci, aby plnil povely. Proto mu vždy, když uspěje, dejte jeho oblíbený pamlsek.

Trénování venku

Až se přesunete s trénováním vašeho mazlíčka ven, budete potřebovat pár věcí. Především opravdu dlouhé vodítko, dále dostatek pamlsků a trpělivosti. Jako první si psa vezměte nakrátko a volejte ho k sobě. Pokaždé, když přijde, mu dejte pamlsek a pochvalte ho. Slova chvály jsou pro psy velice důležitým indikátorem, že na povel reaguje správně. Proto ho chvalte způsobem, který zná, například podrbáním za ušima a slovy “hodný pejsek” nebo podobně. Pokud bude pes dobře reagovat na povely z krátké vzdálenosti, můžete vodítko o něco prodloužit. Zároveň se může stát, že vás po nějaké době začne ignorovat, nebo mu to ze začátku prostě nepůjde. V tomto případě jej pomocí vodítka jemně přitáhněte k sobě. Tím dáte psovi najevo, že když mu dáte povel, tohle je to, co od něj očekáváte. Tímto způsobem naučíte každého psa, aby k vám na zavolání poslušně přišel. Po nějaké době mu nebudete muset dávat pamlsky, protože to už bude jeho automatická reakce.

Zdroje: yoggies.cz