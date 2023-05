Neuvěřitelné. Pes se naučil uklízet. Zvládne to i ten váš, podívejte se

Povalují se vám po bytě hračky vašeho psího mazlíčka či jiné drobnosti? Vezměte si na pomoc s jejich uspořádáním svého psa. Poradíme vám, jak ho můžete snadno naučit uklízet.

Nebaví vás stále dokola sbírat po bytě nepořádek? Není divu, obzvlášť pokud máte doma hravého a aktivního psa. Neznamená to však, že byste s tímto stavem neměli nic dělat a stále sami otročit. Zapojte do úklidu i vašeho psa.

Stačí jen vědět, jak na to, mít trpělivost a být důsledný. Nejenže je to praktické, ale vašeho čtyřnohého člena rodiny to i náležitě zabaví. A navíc pokud se naučí odnášet předměty na určené místo, může vám při domácích pracích opravdu pomáhat.

Na zajímavé triky, jak psa naučit uklízet, se můžete podívat v tomto videu:

Povel přines

K tomu, aby vám pes mohl pomáhat s úklidem, musí umět reagovat na základní povely. Jedním z nich je tzv. aport neboli „přines“. Možná, že už ho váš zvířecí společník zná, ale pokud máte štěně, naučte ho tento povel co nejdříve. Pro začátek ho můžete nacvičovat s malým míčkem.

Vhodný je například starý tenisák, v němž vyříznete otvor a dovnitř vložíte pamlsek. Pes by měl tento moment vidět. Následně míček hoďte kus od sebe a motivujte psa, aby jej přinesl. Použijte k tomu názorné prostředky pomocí pohybů těla a klidně se k balónu rozutečte. Z vašeho hlasu by mělo být patrné, že jde o hru.

Nikdy nezapomeňte na náležitou pochvalu a dejte psovi za odměnu pamlsek. Cvičení pravidelně několikrát denně opakujte, dokud si jej zvíře nezafixuje. Postupně k míčku přidávejte i další věci.

K tomu, aby vám pes mohl pomáhat s úklidem, musí umět reagovat na základní povely. Jedním z nich je tzv. aport neboli „přines“. Zdroj: shutterstock

Povel drž

Další ze základních pokynů, který by měl každý pes ovládat, je příkaz „drž“. To znamená, že by mělo zvíře danou věc umět udržet v zubech, dokud mu nedáte další rozkaz. K nácviku je nejlepší použít oblíbenou hračku, kterou psovi podáte a při vyřčení pokynu mu ji lehce vložíte na pár sekund do tlamy. Poté ji vytáhněte a odměňte psa pamlskem. Ovšem pouze v případě, když psovi hračku z tlamy vezmete, ne tehdy, když ji pustí sám! Cvik opakujte a postupně prodlužujte intervaly.

Povel pusť

Cílem zvládnutí tohoto pokynu je, aby pes okamžitě pustil předmět, který má v tlamě. Ve chvíli, kdy drží hračku, ukažte prstem směrem k zemi a vyřkněte pokyn. Stůjte na jednom místě, nehýbejte se a povel striktně opakujte. V tomto případě to chce opravdu dávku trpělivosti a stálého opakování. Samozřejmě v případě úspěchu nezapomeňte na pamlsek.

Jakmile pes zvládá předchozí povely, máte otevřenou bránu k tomu, aby se váš pes mohl začít učit uklízení. Zdroj: shutterstock

A jak na výuku úklidu?

Jakmile pes zvládá předchozí povely, máte otevřenou bránu k tomu, aby se váš miláček mohl začít učit uklízení. Jak na to nejlépe? Nejprve po místnosti rozmístěte několik hraček či menších předmětů a začněte pokynem „přines“. Pokud úkol splní, odměňte ho. Odměnku však držte nad místem, kam chcete náležitý předmět umístit.

Trik spočívá v tom, že když pes uvidí pamlsek, otevře tlamu a věc spadne na dané místo. Samozřejmě nešetřete ani pochvalou a pohlazením. Když tuto fázi pes zvládá, stoupněte si za dané místo, ale pamlsek mu již neukazujte. Jamile přinese hračku, ukažte na lokalitu prstem a použijte povel „pusť“. Zpočátku dávejte odměnu za každý uklizený předmět, postupně jejich počet zvyšujte.

Zdroje: www.demeven.cz, www.hobby.instory.cz