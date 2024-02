Milovníci koček by svoje čtyřnohé společníky nevyměnili za nic na světě. Jsou to ale zvířata velmi tvrdohlavá, a když se pro něco rozhodnou, je těžké jim to rozmluvit. Někdy to není velký problém, ale začnou-li se víc než chceme věnovat elektrickým kabelům, zasáhnout zkrátka musíme. Okamžitě.

Chovatelé koček dobře vědí, že tato zvířata se jen tak ochočit a zkrotit nenechají. I když rády prospí téměř celý den u radiátoru nebo na kanapi, jsou chvíle a činnosti, do nichž si mluvit nedají. Ve chvíli, kdy ale jejich zábava ohrožuje jak je samotné, tak i bezpečnost našich obydlí, není na co čekat. Jedním z takových momentů je žvýkání elektrických kabelů.

S kočkami to není jednoduché, ale život bez nich je smutný. Podívejte se na youtubové video z dílny "zaříkávače" koček Jacksona Galaxyho, který v mnohých televizních pořadech prokázal, jak dobře kočkám rozumí:

Nebezpečí pro kočku i domácnost

Elektrické kabely máme většinou “pod proudem”. Jde o připojení počítače i dalších přístrojů v domácnosti a požadovat, abychom je neustále vytahovali ze zásuvky, je téměř nemožné. Navíc, pokud bychom pak takový rozkousaný kabel znovu zapojili do sítě, mohlo by dojít k velkému problému a v krajním případě až ke zranění nebo vzniku požáru. Co tedy můžeme zkusit, abychom kočku tohoto zlozvyku odnaučili?

Odstranit vše, co je možné

Je potřeba podotknout, že kousání kabelů je poměrně častá kočičí zábava. Co by se ale stalo, kdyby se naší chlupaté kamarádce její snaha podařila? Je velmi pravděpodobné, že by zásah elektrickým proudem její srdce nevydrželo a kočka by svůj úspěch nepřežila. Proto máme několik možností, s nimiž bychom neměli otálet. Jako první a samozřejmě nejúčinnější zbraň je dobré zvolit odstranění takových lákadel z dosahu zvířete, případně důsledně zavírat dveře do místnosti, kde to zkrátka nelze realizovat. Ne vždy je to ale možné, proto se pokusíme situaci vyřešit jinak.

close info Profimedia zoom_in Báječnou hračkou pro kočku je obyčejná papírová taška

Hraček není nikdy dost

Zamysleme se nad tím, proč to vlastně kočka dělá? Pravděpodobně proto, že se zkrátka nudí a časem se naučí zaměstnat se právě tímto způsobem. Pokud dojdeme k tomuto závěru, můžeme zkusit zvířátko zaměstnat jinak. Dnes je na trhu spousta zajímavých, a dokonce interaktivních hraček, které kočku zaměstnají i v době naší nepřítomnosti. Může to být podlahu automaticky křižující “kočičí červený puntík”, který většina chlupáčů s oblibou dohání. Ale bez šance nejsou ani obyčejné míčky, plyšová zvířátka se šantou (ne, kočce opravdu nezáleží na tom, jestli hračka vypadá jako myš nebo jako delfín). Mnohá plemena doslova milují prolézačky, šplhadla a škrabadla všeho druhu, zkrátka prakticky cokoliv, co zažene nudu velkého lovce.

Možná se na vás zlobí

Ve chvíli, kdy jsme s kočkou doma, je třeba se jí také náležitě věnovat. Může se totiž stát, že pochopí, jak nám kousání kabelů vadí, a bude se nám pokoušet tímto způsobem pomstít za pociťovaný nezájem. Věřte, že v tomto jsou kočky opravdu velmi dobré. Pár desítek minut, klidně i rozdělených na části, které v průběhu dne věnujeme svým kočičím společníkům nebo společné večerní posezení na kanapi, které přinese kočce pocit jistoty a lásky a vám uklidnění po celodenním stresu, může být také klíčem ke zlepšení situace.

Hořký nátěr na konec

Každý dobrý chovatel svoje zvíře zná, a tak může bez větších problémů vytušit, co mu chybí a co potřebuje. Pokud se nám to ale nepodaří, je tady ještě jedna možnost. Kočky nesnáší hořkou chuť, zkusme tedy kabely natřít čímkoliv hořkým, ale zdraví nezávadným. Není to ideální řešení, ale jako poslední možnost jej samozřejmě vyzkoušet můžeme. Tak hodně štěstí, může to být běh na dlouhou trať, ale při troše snahy a trpělivosti jistě dosáhnete úspěchu.

