Časté loužičky všude po domácnosti jsou jedním z nejčastějších problémů, se kterými se potýkají majitelé psů. Přestože se jedná o nepříjemnou situaci, není neřešitelná. Nejlepší je s tréninkem začít už u malého štěněte, ale případného neduhu můžete zbavit svého čtyřnohého přítele i ve vyšším věku. Jak tedy přesně postupovat?

Jak odnaučit psa dělat loužičky se podívejte v tomto YouTube videu na kanále McCann Dog Training:

Zdroj: Youtube

Důslednost je základem úspěchu

Pokud chcete svého psa co nejdříve naučit návykům s močením, držte se pravidla, že bez důslednosti to nejde. Jakmile jednou zareagujete nejasným výrazem nebo pokynem, v horším případě hlazením, lítostí či smíchem, pes bude zlozvyk dělat i nadále. Bude mít opět dojem, že je vše v pořádku a byl odměněný.

close info profimedia.cz zoom_in Psa pravidelně venčete.

Pravidelné venčení

U psa nikdy nezanedbávejte pravidelné venčení, hlavně po krmení, spánku nebo hře. Štěně má malý močový měchýř, takže potřebuje čůrat poměrně často. Pokud tedy chcete být ve výuce močení úspěšní co nejdříve, berte štěně ven vícekrát za den, zpočátku i každou hodinu. Díky tomu budete zároveň předcházet možným domácím nehodám a pejskovi budete moci vštěpovat nový návyk, kdy a kam čůrat. Pokud se pes vyčůrá venku, pochvalte ho a vždy také odměňte pamlskem.

Psa nikdy netrestejte

Pokud pes dělá doma loužičky, nikdy ho netrestejte. Situaci by naprosto nepochopil, a naopak by se u něho mohl dostavit nežádoucí stres, agresivita a destruktivní chování. Raději psa naučte důvěře a se zvířetem v takové chvíli komunikujte. Jemně štěně přibližte k inkriminovanému místu a použijte pokyn „fuj“ nebo „nesmíš“, dle kterého pochopí, že čůrat se má jinde.

Nehodu rychle ukliďte

Případnou loužičku co nejrychleji ukliďte a nikdy v ní nemáchejte psův čenich. Slouží totiž jako lokátor místa a pes by se mohl domnívat, že jde o místo, kde má močit. Pokud je již váš psí miláček plně naočkovaný, berte ho na místa, kde se venčí i další psi. Díky tomu lépe pochopí, kde je na močení to správné místo.

close info Profimedia zoom_in Připomínejte zvířeti u vybraných míst jedním povelem, že teď je ta správná chvíle a místo k vylučování.

Sledujte signály

Pokud chcete být svému pejskovi maximálně nápomocní, sledujte pečlivě jeho reakce a signály, které k vám vysílá. Časem si totiž naučí o možnost močení říkat, je i na vás, jak brzy se vzájemně vyladíte. Častým příznakem potřeby močení je nadměrné očichávání podlahy, kdy pes hledá vhodné místo. Ale zcela určitě reagujte i na nepřirozené kňučení a štěkání.

Venkovní motivační povel

Ať už jste na procházce nebo na výcviku, připomínejte zvířeti u vybraných míst jedním povelem, že teď je ta správná chvíle a místo k vylučování. V průběhu času si váš pes tento příkaz spojí s močením i venkovním prostorem.

Zdroje: www.krmimkvalitne.cz, www,petcenter.cz, www.hobbio.cz