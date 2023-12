close info Profimedia

Johana Dahlová 19. 12. 2023 7:30 clock 3 minuty video

Skáče radostí, anebo je prostě váš pes neomalený? Je to vlastně jedno. Odnaučte ho to. Předejdete nepříjemnostem i nepochopení vašeho okolí a navíc, skákání mu můžete dopřát dosytnosti během vycházek a her!

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít