Máte doma neúnavného „štěkala“? Tady je pár tipů, jak ho můžete trochu zklidnit.

Haf, haf haf! Těmito citoslovci může váš chlupáč vyjadřovat spoustu věcí – radost, úzkost, varování (že někdo jde), ale i svou nesamostatnost, se kterou se musí popasovat, když vy jdete do práce.

Což o to, krátký psí projev člověk nějak skousne, ale když se ze štěkání stane jedna velká audio stopa, začne to vadit nejen vám, ale i vašim sousedům… Co teď?

Štve vás štěkání vašeho psa? Inspirujte se tipy veterinářky, které zprostředkovalo video Žen na síti. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Hrozba pokuty

Bohužel pes není rádio, které byste mohli jen tak vypnout. A to i kdybyste chtěli… Obzvlášť máte-li doma trochu uřvaná plemena jako je jezevčík, knírač, německý ovčák nebo West Highland White Terriér.

Pokud to s nimi „neskoulíte“, je možné že vám za to věčné štěkání a vití může hrozit i pokuta. Ale nebojte se, podle odborníků je šance vašeho chlupáče to věčné poštěkávání (alespoň trochu) odnaučit. Jak?

Dejte se do klidu

Nejdříve se musíte uklidnit. Obecně platí, že nervózní páníček rovná se nervózní pes. Takže na svého „štěkala“ zbytečně neječte. Nedávejte mu tělesné tresty a ani ho nevystavujte citovému dusnu. Mějte na paměti, že váš mazlík štěká z nějakého důvodu a vaším úkolem je rozklíčovat, o co jde...

Odstraňte příčinu štěkání

Přišli jste na to, co vašeho chlupáče znervózňuje? Pak je na čase tuto věc vzít z jeho hledáčku. Pokud chlupáče znervózňuje pohyb lidí za dveřmi bytu, zkuste ho přesunout do jiné místnosti.

Máte-li pocit, že si váš psí miláček štěkotem vynucuje vaši pozornost? Pak ho ignorujte. Pokud váš mazlík štěká, protože se nebetyčně nudí, vezměte to ven a trochu ho provětrejte. Prostě dělejte všechno proto, aby důvod ke štěkotu vymizel.

close info Profimedia zoom_in Štěkání psa může být někdy dost otravné.

Naučte ho povel pro zklidnění

Abyste dokázali svého pejska uklidnit, musíte ho nejdříve naučit povel „štěkej“. Jistě, nemusí vám být dvakrát příjemné, když uslyšíte staré dobré haf, haf, haf… Ale pokud pes zvládne štěkat na povel, můžete ho stejně dobře naučit i mlčet na povel.

A k tomu je určený povel: „Klid!“ Oba tyto dva povely jsou důležité, protože vám umožní regulovat psí štěkot. Buďte trpěliví a důslední, jednou se to povede.

Vpusťte psa do terénu

Většina pejsků je rozštěkaných. Abyste svého chlupáče odnaučili zbytečnému poštěkávání, zkuste ho vystavovat různým vzruchům a podmětům. Jakmile se začne nadechovat, aby vás poctil svým „haf, haf,“ zavelte povel: „klid“. Když to zvládne, odměňte ho pamlskem. Díky tomu se pejsek naučí čelit různým situacím a pod vidinou odměny se postupně zklidní.

close info Profimedia zoom_in Každý pokrok nezapomeňte odměnit pamslkem.

Vymyslete mu zábavu

Pokud váš pes štěká, protože nesnáší samotu (zatímco jste v práci) a nudí se, snažte se ho nechat doma v momentě, kdy neštěká. Jako vábničku mu přineste různé hračky, pamlskové hlavolamy nebo psí pamlsky. Pokud se své samotky lekne a začne štěkat, počkejte do momentu, kdy utichne, vraťte se domů a odměňte ho pamlskem.

Socializujte ho…

Někdy se stává, že pes štěká na jiného psa. Pokud je to i váš případ, zkuste chlupáče vzít ven a jakmile se v blízkosti objeví jiný pes, začněte mazlíčka krmit. Díky jídlu nebude mít myšlenky na zbytečné hlučení a štěkání se odnaučí.

Přesuňte pozornost

Jakmile váš pejsek začne jančit, snažte se odvézt jeho pozornost na něco jiného. Třeba mu dávejte povely, které vůbec nesouvisí se štěkáním. Řekněte mu, ať přinese balónek, přijde vám k noze nebo udělá otočku. Když pes „zabaví mozek“, nervózní štěkání ho ani nenapadne.

Zdroje: www.mall.cz, www.chlupaci.cz