Štěká váš pes na sousedy a obtěžuje okolí? Nejlepší rady, jak ho to odnaučit

Máte domácího mazlíčka, který štěká víc, než je záhodno? Může to být nejen známkou radosti, ale i strachu a úzkosti. Máme pro vás pár tipů, jak vašeho psa odnaučit štěkat.

Psi se projevují mnoha způsoby. Formou komunikace je pro ně štěkání, vytí, různé kňučení a vrčení, ale i funění nebo kňourání. V jisté míře je štěkání běžné, psi díky němu navazují kontakt s jinými zvířaty či s novými neznámými lidmi nebo bývá reakcí na určitou situaci. Jakmile se tato situace dostane do extrému, že pes štěká bez ustání a třeba u toho i demoluje byt, neváhejte a začněte to řešit.

Proč psi štěkají

Lidé mají ke komunikaci řeč, psi zase štěkot. Vyjadřují s ním ledacos. Co všechno může štěkání znamenat?

Formou komunikace je pro psy štěkání, vytí, různé kňučení a vrčení, ale i funění nebo kňourání. Zdroj: shutterstock.com

Radost

Znáte to. Vrátíte se domů a hned přiběhne váš milovaný pes na přivítanou, štěká a do toho skáče, vrtí ocasem pobíhá kolem vás.

Ohrožení

Jde o instinkt psů, jsou to ochranáři. Chtějí upozornit na nebezpečí nebo, že se blíží někdo cizí a zastrašit ho. V tomto případě je většinou štěkání doprovázeno naježenou srstí, strnulým postojem, vrčením a napjatými svaly.

Nejistota

To jsou situace, kdy velmi často psi štěkají. Někdo zaklepal na dveře či zazvonil zvonek? Nebo odcházíte z domu a pes nemá jistotu, jestli ho berete s sebou a kdy se mu vrátíte? V takové chvíli se ke štěkotu přidá svěšený ocas, s kterým mává nebo se s ním plácá o zadní nohy.

Pokud psovi řeknete „jdeme ven“ a držíte u toho vodítko, zvíře se dovtípí, že ho čeká procházka a má radost. Zdroj: shutterstock.com

Vzrušení

Tento druh štěkotu je většinou ve spojení s určitým předmětem. Takže pokud psovi řeknete „jdeme ven“ a držíte u toho vodítko, zvíře se dovtípí, že ho čeká procházka a má radost.

Frustrace, nuda

Jestliže se pes cítí osamocený, opuštěný či zanedbávaný a je ponechán sám po dlouhou dobu je jeho štěkání často doprovázeno i teskným kňučením a kvílením, které může trvat do té doby, než se vrátí jeho páníček. Kolikrát se pes vybíjí i okusováním a cupováním dostupných věcí.

Z jakého důvodu psi štěkají na sousedy

Kolikrát je to nepochopitelné. Psi i vaši sousedé už se nějaký ten čas vzájemně znají, ale jakmile se potkají, váš mazlíček štěká a vyvádí jak o život. Možná vás překvapí, že čím víc pejsek štěká, tím víc se pravděpodobně bojí nebo si jen vynucuje pozornost. Že štěká, nemusí ve všech případech znamenat jen vyjádření strachu či vynucování si povšimnutí. Třeba jen dává znamení, že si chce hrát. Ale protože to nikdo neví, jste to vy, kdo pak musí poslouchat další a další stížnosti sousedů na nezřízené chování psa.

Než psa opustíte a necháte o samotě, je důležité ho vyvenčit a utahat. Zdroj: shutterstock.com

Jak vycvičit psa, aby neštěkal ani na sousedy, ani v prázdném bytě

Výcvik povelů a dostatečná pozornost

Než psa opustíte a necháte o samotě, je důležité ho vyvenčit a utahat. Věnovat psovi dostatek času je vždy na prvním místě. Pořádně unavené a vyřáděné zvíře je prostě základ. Jestliže je pes znuděný a nevydováděný, nevěstí to nic dobrého a nemá cenu ani začínat s výcvikem. Takže určitě dopřejte dostatek pohybu nejen psovi, ale i sobě. V tomto okamžiku, můžete začít cvičit reakci na povely „Zůstaň!“ a „Na místo!“, které by si pes neměl spojovat jen s vaším odchodem z domova.

Žádné násilí a trénink zvyku

Psa v žádném případě nebijte. Jestliže, že budete po odchodu číhat za zavřenými dveřmi a zbijete ho, jakmile zakňučí, akorát podpoříte jeho strach a úzkost. To opravdu nefunguje.

Měl by si pomalu zvyknout na situaci, že se od něj vzdalujete. Postupně zvětšujte vzdálenost a prodlužujte čas vaší nepřítomnosti. Jakmile zvládne cvik na pár metrů, přejděte do místa, kde na vás sice nevidí, ale slyší a můžete opět trénovat povel „Zůstaň!“. Tímto způsobem se krok po kroku dostanete až za zavřené dveře. Pro začátek nechte třeba zapnutou televizi nebo rádio, zvukové kulisy vašemu mazlíčkovi zpříjemní pocit nezvyklé samoty.

Hračky a zábava

Zabavte ho. Pořiďte mu pár vhodných hraček, aby se nenudil. Můžete vyzkoušet například smart hračky nebo smart dávkovače, které vám umožňují cvičit a odměňovat vašeho psa třeba přímo z práce.

Pořiďte svému psovi pár vhodných hraček, aby se nenudil. Zdroj: shutterstock.com

Protištěkací obojek

Vsaďte na protištěkací obojek, pomáhá k výcviku nenásilným způsobem. Funguje na bázi vysílání ultrazvuku, který pokud pes štěká, vibruje na jeho hlasivky a je mu nepříjemný.

Společný čas se sousedy a třeba dobrý pamlsek udělají kolikrát své a za zkoušku to rozhodně stojí. Zdroj: shutterstock.com

Socializace se sousedy

Jestliže budou vaši sousedé nakloněni tomuto řešení, zkuste se s nimi domluvit a jít třeba na společnou procházku, aby došlo k bližšímu seznámení. Společný čas a třeba dobrý pamlsek udělají kolikrát své a za zkoušku to rozhodně stojí. Mějte vždy na paměti, že trpělivost přináší úspěch. S některými psy je výcvik snadný, jiným to může trvat déle. Rozhodně neztrácejte hlavu a když už si nebudete vědět rady, poraďte se s veterinářem.