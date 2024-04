Pro většinu chovatelů jsou jejich psi těmi nejlepšími na světě. Ostatní to ale mohou vidět trochu jinak, zvlášť, když je vaše zvířátko trochu divočejší a na ostatní útočí. Nemusí to tak být, když jej správně vychováme a použijeme některé jednoduché triky.

Asi bychom si v každém případě přáli, aby náš pes vycházel dobře s lidmi i s ostatními zvířaty. S takovým čtyřnohým přítelem je potom mnohem jednodušší život bez obav, zda jej můžeme na místě k tomu určeném pustit, aby se proběhl se svými psími kamarády. Jenomže, někteří jakoby se rozhodli, že musí všechny kolem sebe ovládat, a to i za použití mnohdy celkem brutálního násilí. Co s takovými psy?

Plemena náchylnější k útokům

K útokům na ostatní se většinou uchylují plemena psů, která mají od přírody blízký vztah k lovu, tedy mnohdy jde o takzvaná pracovní plemena. Je důležité si dobře pamatovat, že hlavním momentem ve výchově každého psa je jeho socializace. Co to znamená? Jde zkrátka právě o to, aby se zvíře naučilo vycházet s ostatními po dobrém. Někteří jedinci to mají doslova v krvi, jiným nějakou dobu trvá, než pochopí, že zuby nemusí být řešením každé situace. Dříve či později se ale většina psů při dobrém vedení přizpůsobí životu i v náhodných skupinách.

Pes potřebuje čas

Nejdůležitější je nespěchat a dát psovi dost času na to, aby pochopil, že vaše povely pro něj nejsou škodlivé a za jejich splnění dostane odměnu. Podle některých cvičitelů ale nemusí jít vždy jen o pamlsky, spíš by se mělo jednat o pochvalu a dobrý pocit. Nenechte se mýlit – i pro psa je důležité vědomí, že jedná správně a chovatel je s ním spokojený. S výcvikem začněte raději doma, kde má zvíře dost klidu na soustředění a neruší jej okolní vlivy.

close info Profimedia zoom_in Pes by měl vydržet chvíli čekat na krmení

Výdrž je nejdůležitější

Prvním krokem, který by měl pes zvládnout, je odložené krmení. Jednoduše dejte misku s krmením na zem a dejte psovi pokyn, aby se k ní ještě nepřibližoval. Nepůjde to hned, ale naučí se to.

Dobu, po kterou bude váš chlupáč čekat na pokyn ke konzumaci dobroty postupně prodlužujte, ale měla by být stále v režimu několika sekund. Jakmile to zvládne doma, můžete zkusit stejný úkol na zahradě. Jeho splnění je výborným začátkem pro další kroky. Pes už umí počkat na svolení k nějaké akci, kterou by jinak vykonal sám a bez rozmýšlení.

Dokáže pes opustit krmení?

Další úkol bude pro psa ještě složitější. Opět se bude týkat krmení. Jakmile zvládne počkat na svolení, začneme s tréninkem jeho odvolávání od misky v průběhu žrádla. Nebude se mu chtít, ale zvládne to. Postupně jej budeme odvolávat do větší vzdálenosti a vždy po několika úspěšných pokusech jej odměníme pamlskem. Pes brzy zjistí, že učení a poslouchání je vlastně zábava s dobrotou na konci.

Jde o disciplínu

Zdá se, že se výcvik zatím věnujeme pouze krmení, ale to je omyl. Jestliže psa dokážeme odvolat od plné misky, můžeme začít trénovat totéž venku při setkání s dalšími psy. Nejprve raději ve společnosti známých zvířat, o nichž víme, že na sebe neútočí. Pes musí vždy poslechnout a přijít k chovateli. To je základ, který je nutný vytesat do psího morálního mramoru, protože musí fungovat i ve vypjatých situacích, kdy je zvíře nervozní a agresivní.

Chůze u nohy

Nakonec je třeba, aby pes poslechl nejen pokyn k zanechání útoku, ale také aby následně pokračoval v cestě spolu s chovatelem. To je třeba nacvičit jako chůzi u nohy, nejprve na zajištěném soukromém pozemku, kde nebude zvíře nic rušit, a následně se můžete vydat na zkušební procházku. Nečekejte zázraky hned na poprvé, ale při dostatku snahy a trpělivosti se to podaří téměř s každým zvířetem.

Věnujte se psovi sami

Pamatujte ale také na to, že pro některé psy je “lov” ostatních zábavou, kterou jim jako jejich páníček musíte kompenzovat vlastní aktivitou. Určitě proto s sebou na procházku berte míček nebo jinou hračku, kterou pes miluje a nechte ho, aby se dostatečně vyběhal, i když nebude atakovat ostatní zvířata. Není to jednoduché, ale každý, kdo si pořídí psa, musí počítat s tím, že mu bude muset věnovat hodně času. Vyplatí se to.

