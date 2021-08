Jak odnaučit psa žebrat o jídlo?

Prostřený stůl plný voňavých dobrot naladí chuťové buňky nejen u lidí, ale i u zvířat. Je to prostě reflex. Máte doma psa, který kňučí a loudí, když vy si zrovna pochutnáváte na nějaké báječné laskomině? Vycvičte ho k správné „etiketě“. Prozradíme vám, jak vašeho mazlíčka odnaučit žebrat.

Zdroje: pets.webmd.com, www.domacimazlicek.cz

Pes je vychytralá a mazaná bytost. Velice snadno dokáže každého z nás doslova hypnotizovat svým útrpným pohledem, když má chuť na něco dobrého. Obzvlášť ve chvíli, kdy doma všichni usednou ke společnému hodování. Většinou si chytře vyhlédne nejslabší oběť, která nevydrží a neodolá jeho žebrání. Časem mu hodí něco z talíře, aby byl od něho klid. A to je chyba! Protože tak na vás mazlíček vyzrál a moc dobře to ví. Pokud chcete svého psa tento zlozvyk odnaučit, musíte být nekompromisní.

Důslednost už od začátku

Vždy platí ověřené pravidlo, že čím dříve s výchovou začnete, tím lépe. Nikdo vám ale nezaručí, že vše co štěně odnaučíte, nezačne někdy časem zkoušet znovu. Zbavit se nešvarů jde však naučit i dospělého psa. V každém případě už jako mládě by měl pejsek poznat, že loudit se nemá.

Použijte výrazy „ne“ nebo „nesmíš“ a buďte nekompromisní. Zdroj: shutterstock.com

Důležité je být maximálně důsledný. Takže psovi nikdy nedávejte od stolu žádné jídlo. Platí to nejen pro vás, ale i pro další členy domácnosti, včetně malých dětí. Ve výsledku se to opravdu vyplatí. Ve chvíli, kdy začne zvíře žadonit, pošlete ho na své místo, nebo i do jiného pokoje či na zahradu. Použijte výrazy „ne“ nebo „nesmíš“ a buďte nekompromisní. Nikdy ale nepoužívejte hrubou sílu.

Rozhodně tedy neplatí, že starého psa novým kouskům nenaučíte. U všech věkových, váhových i povahových kategorií je potřeba jen jedno jediné, a to je trpělivost a důslednost.

Nenechte se ovlivnit

Pes to na vás bude zkoušet a použije zbraně, které budou útočit na vaše emoce. Nedejte se! Při žebrání bývá roztomilý, dělá smutné oči, nebo někdy i panáčkuje. Tyto záležitosti vás nesmějí obměkčit, jinak ho utvrdíte v tom, že jeho počínání je správné a zafunguje k získání jídla. Když byste mu dali třeba jen kousek čehokoliv, měl by dojem, že dostal odměnu. To by psa zmátlo, protože odměny musí dostávat pouze za něco. Takže žádný kousek jídla bez důvodu mu určitě nedávejte.

Odměna jen od „páníčka“

Častokrát dostává pes pamlsky a odměny od různých lidí. Dejte si na tuto situaci pozor a v domácnosti buďte jen vy tou osobou, která zvíře odmění. Pamlsky pro vašeho psa od ostatních prostě odmítejte, protože mu tím pomůžete.

Nedívejte se mu do očí

Důležité je také vůbec nenavázat oční kontakt. Nejenže by pověstný psí pohled mohl obměkčit vaše srdce, ale pes by mohl vycítit, že jste ochoten vyjednávat. Nebo může nabýt dojmu, že je vlastně všechno v pořádku a jeho úsilí povede k úspěšnému konci, kdy jídlo dostane.

Psi by měli dostávat granule, psí konzervy nebo přímo barf, ale ten, který je pro ně určen. Zdroj: shutterstock.com

Všichni táhněte za jeden provaz

Stejně jako u jakéhokoliv jiného výcviku psa je i zde důležité postupovat jednotně v rámci celé domácnosti. Shrňte si základní pravidla, kterými se budete řídit a domluvte se, že zvířatům se prostě a jednoduše od stolu jídlo dávat nebude. To samé platí i pro návštěvy nebo osoby, které vám mazlíky hlídají. Právě oni nejčastěji podlehnou. Bez jednotného přístupu totiž přijde veškerá snaha vniveč.

Výhradně psí jídlo

Někteří lidé dávají psovi takřka cokoliv, a to včetně zbytků vlastního oběda nebo večeře. Často tak sežere kořeněné jídlo nebo ostrou kost z drůbeže. Psi by měli dostávat granule, psí konzervy nebo přímo barf, ale ten, který je pro ně určen. Pes si postupně zvykne a bude jíst jen to, co je určeno právě pro něj.