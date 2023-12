Zažíváte často se svým čtyřnohým přítelem situace, kdy kňučí a loudí o něco na zub? Nezoufejte! Máme hned několik osvědčených tipů, jak ho žebrat o jídlo s úspěchem odnaučit.

Hypnotizuje vás váš pes u každého sousta, které zrovna dáváte do úst? Abyste svého mazlíčka tento zlozvyk odnaučili, je nutné začít s tím nejen co nejdříve, ale hlavně být důsledný. Prozradíme vám, jak postupovat a co opravdu zabírá. A v každém případě se nechte inspirovat tipy slavného amerického trenéra psů, který se proslavil vlastním televizním pořadem, vysílaném na stanici National Geographic Channel. Jeho jméno je Cesar Millan neboli „Zaříkávač psů“.

Na tipy, jak psa odnaučit žebrat o jídlo se podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Cesar Millan:

Zdroj: Youtube

Nikdy žádné jídlo od stolu

Zásadou číslo jedna je, že pes by s vámi nikdy neměl společně jíst, tedy v blízkosti plného jídelního stolu, ale měl by mít své určité místo, kam dostává krmení. Určitě mu nikdy dodávejte jídlo od stolu, to je jeden z nejhorších prohřešků. A to NIKDY!

Pokud chcete svého psa tento zlozvyk odnaučit, musíte být naprosto nekompromisní. Platí to nejen pro vás, ale i pro další členy domácnosti, včetně malých dětí. Kdyby pes cokoliv dostal, získal by klamný dojem, že jste mu dali odměnu.

close info Monkey Business Images / Shutterstock.com zoom_in Jakmile s výcvikem začnete, počítejte s tím, že bude nutné se obrnit jistou dávkou trpělivosti.

Důslednost už od začátku

Jakmile s výcvikem začnete, počítejte s tím, že bude nutné se obrnit jistou dávkou trpělivosti. Trénované úkony bude potřeba opakovat, aby si je pes dokonale zažil. Nejlepší je začít vždy už u štěněte, ale škemrání o jídlo lze úspěšně odnaučit i dospělého psa.

Jasný pokyn

Jakmile pes začne žadonit o jídlo, měli byste mu dát jasný pokyn a poslat ho na své místo. Použít lze pokyn „ne“ nebo „nesmíš“, a to s jasným důrazem. Nikdy však nepoužívejte hrubou sílu.

Pozor na citové „vydírání“

Buďte obrněni hlavně proti citovým zbraním, které na vás často pes použije. Často dělá smutné oči, kňučí nebo panáčkuje. Nenechte se prostě oblomit a dejte zvířeti jasně najevo, že na vás toto chování nefunguje.

close info Profimedia zoom_in V situaci, kdy pes žebrá o jídlo, vyhněte se i očnímu kontaktu a nedívejte se mu do očí.

Nenavazujte oční kontakt

V situaci, kdy pes žebrá o jídlo, vyhněte se i očnímu kontaktu a nedívejte se mu do očí. Vzbudíte tím u psa pocit nadřazenosti a autority, kdy bude mít jasno, že nemá cenu nijak vyjednávat. Dříve přestane s případnými nepříjemnými apely, aby jídlo získal.

Pravidla musí dodržovat celá rodina

Pokud chcete být ve výcviku úspěšní, je zcela nevyhnutelné, aby v rodině táhli všichni za jeden provaz a pečlivě dodržovali veškerá domluvená pravidla. Stejně tak na tuto situaci upozorněte všechny případné návštěvy.

