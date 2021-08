Jak odstranit klíště u psa a kočky: Jde se na to jinak než u lidí

Nezvaný cizopasník ohrožuje nejen nás, ale i naše čtyřnohé mazlíčky. Pokud jste u vašeho psa nalezli nasáté klíště, zatočte s ním co nejdříve! Snížíte riziko případných infekcí. Víte jak parazita odstranit správně?

Zdroje: www.radaveterinare.cz, hobby.instory.cz, abecedazahrady.dama.cz

V mnohých z nás vzbuzuje slovo „klíště“ ty nejhorší představy. Snad každý chovatel se minimálně jednou v životě setkal u svého psa či kočky s tímto malým parazitem, který se přisál a živil krví našeho mazlíčka. Častokrát mohou být přenašeči velice nebezpečných nemocí.

Klíště obecné (Ixodes ricinus)

Roztoč z čeledi klíšťatovitých je nejrozšířenější a nejobvyklejší zástupce vnějšího parazita zvířat. Vzhledem k celkovému oteplení se dá na nich klíště najít i mimo obvyklou sezónu, která trvá od března do října. Je vhodné chránit vaše domácí miláčky před ektoparazity celoročně a věnovat zvýšenou pozornost jejich srsti a kůži. Krev saje pouze samička klíštěte.

Ochrana se vyplatí

Základní prevencí je použití antiparazitních pomůcek, kterých je v nabídce na současném trhu nepřeberné množství. Můžete použít různé spreje, roztoky a obojky. Přípravky obvykle chrání zvíře nejen proti klíšťatům, ale i proti dalším parazitům, jako jsou například blechy.

Nezapomeňte na kontrolu!

Čím dříve klíště na svém psovi objevíte a odstraníte, tím nižší bude riziko přenosu nemoci. To platí zejména pro boreliózu, jež přežívá ve střevech klíšťat. Proces přenosu borelie trvá nejméně dvanáct hodin. Pokud tedy odstraníte klíště včas, je přenos infekce velmi nepravděpodobný.

Nezapomínejte kontrolovat i místa uvnitř uší nebo mezi prsty na nohou. Zdroj: 9gifts/shutterstock.com

Proto bychom měli psa po každé procházce pečlivě kontrolovat. Věnujte zvláštní pozornost oblasti hlavy, uší, krku, břicha a vnitřní straně stehen. Klíšťata právě tato místa preferují, protože je na nich slabší kůže a nejsou tolik porostlá srstí. Pomáhejte si rukou, ale nebojte se vzít i kartáč. Tím jezděte proti srsti psa, abyste si mohli prohlédnout opravdu každé místo, kde by se mohlo ukrývat. Klíšťata mohou být někdy velmi špatně vidět. Dorůstají do velikosti 2 až 6 mm, přesto po přisátí mohou svoji velikost i ztrojnásobit.

Jak klíště odstranit bezpečně

Nejlepší variantou je, že cizopasníka zaznamenáte už ve chvíli, kdy po zvířeti pouze leze. V takovém případě ho odstraníte nejlehčeji. Pokud je však již přisáté, je potřeba vědět, jak správně postupovat. Čím déle bude klíště přisáté, tím samozřejmě hrozí větší riziko nákazy, proto je potřeba pracovat rychle.

Vše, co budete potřebovat

dostatek světla

pinzeta, háček nebo kleštičky na odstraňování klíšťat

sklenice s mýdlovou vodou

latexové rukavice

dezinfekce

Vyhněte se zaručeným tipům, které radí použít oleje nebo jiné tekutiny při odstraňování klíštěte. I když to bylo chvíli propagované, není to dobrý nápad! Klíště by mohlo začít zvracet, a tím nakazit vašeho mazlíčka.

Jdeme na to

1) Vezměte si k ruce pomocníka

Požádejte někoho z rodiny o asistenci při odstraňování klíštěte. Nejdříve je potřeba zvíře uklidnit a odvést jeho pozornost, aby se vám dobře pracovalo. Pokud nikoho takového nemáte, zvládněte to i sami, jen to může být trochu náročnější.

2) Chraňte se

Vezměte si ochranné rukavice. Určitě se vám to vyplatí, protože klíšťata jsou infekční a je potřeba chránit i sebe.

3) Zjistěte, jak je klíště hluboko

Pokud má vidět hlavičku a není tolik nasáté, budete to mít o dost lehčí. V případě, že už je klíště hodně veliké a má hlavičku hluboko v kůži, buďte mnohem opatrnější.

Důkladně omyjte vašemu miláčkovi kůži vodou s mýdlem a potřete i dezinfekcí. Zdroj: Vaillery/shutterstock.com

4) Uchopte klíště a vytáhněte

Použijte speciální kleštičky nebo pinzetu a uchopte klíště za hlavičku, co nejblíže u kůže psa nebo kočky. Pokud hlavičku nevidíte, uchopte ho za tělo. Jde o to, abyste parazita neroztrhli, proto nenechávejte mezi klíštětem a kůží volný prostor. Podle vybraného nástroje zvolte správný postup, dle příbalového letáku. Například háčky na klíšťata vyžadují krouživé pohyby, jestliže pracujete s pinzetou, vytahujte klíště kolmo od kůže.

5) Na klíště netlačte

Snažte se pracovat jemně, abyste zbytečně netlačili na tělo klíštěte. Vypustilo by jedovaté látky do těla zvířete. Jakmile roztoče vyndáte, zkontrolujte, zda je celé a nechybí mu třeba hlavička.

6) Dezinfekce

Důkladně omyjte vašemu miláčkovi kůži vodou s mýdlem a potřete i dezinfekcí. Místo kontrolujte i v několika následných dnech, zda zmizelo zarudnutí nebo boulička. Pokud ne, je vhodné navštívit veterináře.

Likvidace klíštěte

Můžete jej spláchnout na toaletě nebo podpálit. Důležité je ho zlikvidovat tak, aby v budoucnu už nemohlo dělat problémy.