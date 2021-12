Majitel psa vymyslel dokonalý trik, jak odstranit psí chlupy z koberce

Máte-li doma chlupaté mazlíčky, pak dobře víte, jak je čištění chlupů náročné. Dostat vylínané psí chlupy z různých typů materiálů není vůbec jednoduchá věc a vysavače pomohou jen částečně. Víte, jak odstranit psí chlupy z koberce nejjednodušeji? O triky na úklid se podělili pejskaři z celého světa a jeden z nich přišel i s netradičním použitím stěrky.

Psí chlupy jsou nekonečný boj

Pokud máte psa, kočku anebo jiné chlupaté zvíře, pak dobře víte, že se jejich chlupy dokáží zapíchnout a zamotat do koberců, pohovek či polštářů takovým způsobem, že často nezbývá než se očisty ujmout osobně a centimetr po centimetru manuálně očistit chlupy nástroji či přímo navlhčenými prsty ruky.

V boji proti chlupům se rozhodně vyplácí přinést si jich domů co nejméně. Pravidelné kartáčování a očištění kožichu zvířete od vypadané podsady i pesíků je základním pravidlem. Očistu podvádějte venku nebo alespoň v místnosti s dlažbou či jinou jednoduše omyvatelnou podlahou. Na vyčesávání jsou vhodné speciální kartáče, buď se silikonu nebo gumy, případně husté drátěné kartáče, které zajedou hluboko do srsti a vytáhnou ven i chlupy, které se uvolnily ale dosud nevypadly z kožichu ven na podlahu.

Budoucí majitelé si často vybírají psy právě podle kožichu a náročnosti úklidu vyadané srsti. Zdroj: Zanna Pesnina / Shutterstock.com

Na odstranění psích chlupů zvolte správné nástroje

Pokud jste hotovi s očistou psa, můžete stejné nástroje použít i na koberec. U něj ale nejvíce záleží na tom, jakým způsobem je tkaný. Krátký nebo dlouhý chlup koberce lze kartáči dobře očistit, stejně tak jako zvíře samotné. Problém vznikne, pokud máte koberce ze smyček a oček, za které by kartáče tahaly a zadrhávaly. Na hladké koberce, ale také pohovky nebo čalounění můžete použít i stěrku. Gumová část stěrky vám pomůže stáhnout chlupy na hromádku. Můžete ji mírně navlhčit, aby se na ni chlupy doslova lepily. Protože se mohou materiály gumové lišty na konci stěrky lišit, vyzkoušejte ji napřed za sucha a pak znovu s jemným navlhčením a hned uvidíte, která varianta se pro váš koberec hodí lépe.

Válečky a další kartáče na odstranění psích chlupů

Na koberce, ale i čalounění fungují také gumové nebo lepivé válečky, ale ty pomohou spíš, pokud jde o rychlý úklid sedačky nebo polštářů. Stejně dobře fungují také kartáče z mikrovlákna, kterými jedním směrem sbíráte chlupy a druhým setřete nečistoty z kartáče. Je to rozhodně pomůcka praktičtější než válečky, které sice fungují stejně dobře, ale jejich očista trvá o něco déle. Jestliže čistíte velkou plochu, pak je i malá ztráta času problém.

Válečkem očistíte perfektně oblečení, ale také polštáře nebo sedačku. Zdroj: ScofieldZa / Shutterstock.com

Na odstranění psích chlupů vyzkoušejte aviváž

U smyčkových koberců je čištění velmi náročné a upřímně, pokud máte pejska doma, pak zvažte výměnu koberce. Zvířata línají a mění svůj kožich podle změn venkovní teploty, a někdy se proto může zdát, že v podstatě ztrácí chomáče chlupů celoročně. Majitelé mazlíčků doporučují také použití směsi 1 podílu aviváže a 3 vody. Směsí naplňte lahvičku mechanického rozprašovače, dobře protřepejte a aplikujte na celou plochu koberce. Ten by měl být jen vlhký, nikoli mokrý. Nechejte koberec uschnout a vysajte vysavačem. Aviváž by měla pomoci chlupy z koberce uvolnit a jejich vysátí by mělo být o to snazší.

Aviváž na prádlo smíchejte s vodou. Roztok pomůže chlupy z koberce uvolnit. Zdroj: VGstockstudio / Shutterstock.com

Zdroje: https://www.express.co.uk, https://www.howtocleanstuff.net