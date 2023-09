Naučte se psí řeč. Jedině tak váš pes pochopí, že ho opravdu milujete. Podívejte

To, že nás má náš pes rád a věří nám, můžeme poznat jednoduše třeba podle toho, že nás nadšeně vítá po našem příchodů domů nebo že si lehne na záda a nechá se pohladit po břiše. Jak ale lásku můžeme svému věrnému čtyřnohému příteli prokázat my, aby to pochopil? Vyzkoušejte naše tipy a posílíte tím vaše vzájemné pouto.

Není nad to mít doma mazlíčka, který nás nadšeně vítá hned, jakmile uslyší klíče v zámku a třeba nám i ke dveřím přinese papuče. Takový pes je schopen rozjasnit každý náš den, zvládne vycítit, že jsme smutní, prožívá naše trápení, ale i radosti s námi a projevuje nám lásku všemožnými způsoby. Ne nadarmo se říká, že právě pes je tím nejlepším přítelem člověka. Jak mu ale tohle všechno oplatit? Kromě toho, že mu sem tam dopřejeme nějaký pamlsek, bychom se měli zaměřit na způsoby, jakými můžeme lásku svému mazlíčkovi projevit i my - a hlavně tak, aby to pochopil. Přečtěte si naše tipy a budete si se svým psem zase o něco blíž!

Fyzický kontakt

Není jednodušší projev lásky než s pejskem navázat fyzický kontakt. To nejmenší, co můžete udělat je, ho podrbat za ušima, na hlavě, břiše, či jiném místě, o kterém víme, že má náš psí kamarád rád. Takové podrbání se zaslouží o navození pocitu klidu a relaxace pejska. A hlavně si díky tomu k vám bude budovat větší důvěru.

Spánek v jedné posteli

Pokud je to možné a nejste majitelem psa, který je zvyklý na svůj pelíšek v boudě na zahradě nebo pokud se nejedná o mazlíčka o rozměrech odrostlejšího slůněte, pozvěte svého psa k sobě do postele. Bude se tak cítit trochu jako ve smečce a v momentě, kdy je během spánku nejvíc bezbranný a zranitelný, svěřuje důvěru do rukou právě vám, a tak se i obyčejným spánkem ve stejné posteli dá velmi dobře posilovat pouto mezi páníčkem a jeho čtyřnohým přítelem.

Takový krok samozřejmě vyžaduje větší údržbu pejska, zvláště po venčení. Jsou samozřejmě lidé, kteří by psa do svého vlastního pelíšku nepozvali za nic na světě. Není to povinnost, ale třeba chvíle ve vaší blízkosti, když se štěně v noci samo bojí, udělá doslova divy pro celé další roky.

Efektivně strávený čas

Lásku projevujeme i tím, že se psem trávíme čas. Zkuste tenhle čas využít efektivně a naučte během téhle chvíle svého mazlíka novým povelům, vezměte ho třeba na cvičák, nebo alespoň na procházku. Nejen že tím zlepšíme jeho fyzičku, ale tvoříme si společné zážitky, při kterých navíc náš pejsek bude zažívat výzvy a drobná dobrodružství.

Pes miluje ty lidi, kterým může bezmezně věřit. Právě takový vztah vybudujeme při společných zážitcích, kdy budeme mít čas věnovat se jen jeden druhému.

Každý potřebuje svoji 'smečku', pro vašeho psa jste to vy Zdroj: Pixabay

Pohled do očí

Přímý pohled do očí může být pochopen negativně, jako nějaká výzva k poměřování svých sil. Když ale nebudeme upřeně zírat na cizího psa, zato zvolíme láskyplný pohled do očí svému mazlíkovi, pochopí to jako jasný signál toho, že nám na něm záleží a že ho máme rádi. Jestliže i on vydrží udržet oční kontakt, je to zpráva i od něj, že nám důvěřuje.

Povídejte si

Zdá se, že pes nemůže rozumět lidské řeči a je tedy docela zbytečné na něj mluvit jinak než v povelech? To je ale velký omyl. Jistě, že nebude rozumět každému našemu slovu, ale z projevu, z tónu, jakým ta slova proneseme, z hlasitosti či neléhavosti vycítí všechno, co pro svoji malou psí duši potřebuji. Pochopí, že ho chválíme, ale také to, že udělal něco špatně.

Nemusíme ani zvyšovat hlas, stačí nastavit jiný tón a ten udržovat vždy ve stejné situaci. Pes se bude cítit jistější, protože se naučí chápat, co mu chceme sdětlit. A jistota vede k důvěře a důvěra k psí lásce. Zaujaly vás naše tipy? Určitě už máte i své osvědčené způsoby, jak s vaším pejskem utužujete vzájemné pouto, ale není od věci vyzkoušet i něco nového třeba z našich výše zmíněných tipů.

