Kolik je vašemu psovi? Víte, zda máte doma dospělého nebo ještě mladého hlupáčka, který rozumu zatím moc nepobral? Máte představu o tom, jak se počítá věk psa?

Co vašemu psovi vadí?

Víte, které věci vašeho psa nejvíc rozčilují? Nedokonalé počítání jejich věku to asi nebude, ale kdo ví!

Na YouTube kanále TopTrending CZ pro vás autoři připravili toto krátké video, které vám prozradí, čím jsme otravní a naši pejsci nám to musí trpět.

Zdroj: Youtube

Počítání psího věku

To, že psí roky neodpovídají lidským, je jisté a rozhodně to neplatí jen pro psy, ale také všechna ostatní zvířata. Jenže kolik je veverkám, myším nebo sýkorkám nás nikdy nezajímalo tak moc, jako kolik let je ve skutečnosti našemu pejskovi. Souvisí s tím totiž celá řada dalších úvah. Jak dlouho se bude ještě chovat jako štěně? Nebo zda se může dožít vysokého věku s námi?

Tradičně se používá poměr 7:1. Je nepřesný, nefunguje z mnoha důvodů, ale je to zjednodušení, které nabízí rychlou odpověď s přibližným přepočtem. Bohužel tento přepočet nefunguje tak moc, že je vlastně zbytečný.

Další metodou, která se někdy používá, je přepočet podle poměru 7:1, ale až po uplynutí prvních dvou let, které se počítají za 12 až 15 roků každý. Proč se lidé domnívají, že by tento výpočet byl přesnější, je nasnadě.

Psi stárnou významně rychleji v prvních letech života. Dosahují velmi rychle puberty i nástupu dospělosti, a proto je nutné 7:1 minimálně poupravit a nechat psy zestárnout rychle a až pak jim počítat po sedmi letech.

Jenže pak vstupuje na scénu ještě celá řada „ale“. Různé rasy se dožívají odlišného maximálního věku a zdá se, že velkou roli hraje také velikost zvířete. Je dobře známo, že pomalejší, mohutní a velmi velcí psi umírají už mezi pátým a osmým rokem, zatímco malá plemena se dožívají klidně dvojnásobku.

Značně matoucí může být i chování psa, protože se zdá, že i dospělí psi jsou hraví, veselí a společenští v porovnání s „podobně starými" lidmi. Sledovat tedy jejich náladu nemůže být jen jediným kritériem, jak určit psí stáří.

Psí věk podle vědců

Na fyzické změny a skutečné měření stáří se proto soustředili vědci. Ukázalo se, že značky na DNA, tzv. metylační značky, jsou skutečně přesným způsobem, jak určit psí stárnutí.

Na základě těchto znaků pak došli odborníci k závěru, že už v prvním roce psi dosahují věku okolo 30 lidských let, ve 4 letech zhruba 52, a pak postupně psí stárnutí zpomaluje. Alespoň takové jsou závěry ze studie, kterou po veřejnost komentoval Trey Ideker, profesor na Lékařské fakultě Kalifornské univerzity v San Diegu a Mooresově onkologickém centru.

Zdroje: dailypaws.com, upi.com