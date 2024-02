Je to roztomilý kulatý Bobík nebo zavalitá Fifinka, která vám spokojeně funí u nohou? Nejste si jistí? Trpí váš pes nadváhou nebo je kilo či dvě navíc pořád v normě?

Uměli byste poznat nadváhu u vašeho pejska?

Myslíte, že byste poznali, zda je váš čtyřnohý přítel ještě v pohodě nebo už trpí nadváhou? Je dobře stavěný, zrovna po obědě, nebo má jednoduše huňatý kožich a zimní kila navíc? Nehledejte výmluvy pro vašeho pejska. Nadváha by neměla zůstat bez povšimnutí, protože jste to právě vy, kdo s tím může něco dělat. Psi mohou kvůli kilům navíc velmi trpět, a to jistě nechce žádý milující majitel.

Podívejte se, co říká o obezitě psů zvěrolékař Lukáš Duchek. Na Tlapka TV pro vás připravili tento příspěvek, který najdete na YouTube kanálu Spokojenypes.cz.

Zdroj: Youtube

Nadváhu psa poznáte i od pohledu

Psi jistě nejsou všichni stejní a je to na první pohled očividné. Labrador není chrt a každé plemeno má nejen stanovenou přibližnou výšku v krčku, ale také obvyklou zdravou váhu, kterou by mělo zvíře ideálně mít. Obyčejně stačí ale pohled či pohmat. Co by tedy mělo být na psí figuře viditelné a patrné pohmatem?

Především by měl být viditelný pas. Břicho by mělo být ideálně vtažené a výš než úroveň hrudníku. Některé rasy mají tendenci k válcovitějšímu trupu, nicméně zda je břicho volnější, ale měkké poznáte jednoduše pohmatem. Pas by měl být viditelný také shora při pohledu na páteř.

Psovi by se neměla extrémně rýsovat žebra, ale rozhodně by měla být dobře patrná pohmatem bez silného tlaku prsty na hrudní koš. To, že pejsek trpí nadváhou, poznáte také podle toho, že je mu třeba povolit obojek. Pejsek bude inklinovat k lenošení a bude i dušnější a rychleji unavený.

Tukové polštářky se mohou objevit nejen na vnitřní straně nohou, ale také na bocích zvířete ze shora. U krátkosrstých plemen jsou takové změny na těle psa viditelné, u velmi chlupatých psů rozpoznatelné pohmatem.

Nadváha se typicky objevuje ve vyšším věku psů, ale může se projevit i kdykoli během života. Vzhledem k tomu, že psi si své porce sami nechystají, je nasnadě, kdo by měl změnu stravování, pohyb i případné hubnutí iniciovat.

close info Profimedia zoom_in Zdraví vašeho psa rozhodně ovlivňuje i jeho váha.

Psí nadváha není jen kosmetický problém

Psi s nadváhou a obézní zvířata mají často bohužel kratší život. Nadváha může přispívat k různým zdravotním problémům, které mohou ovlivnit nejen délku, ale také kvalitu života, což je nepříjemné pro zvíře i majitele

Nadváha představuje především zátěž pro klouby psa, což může vést k artritidě a dalším problémům. Někteří psi mají navíc geneticky nekvalitní klouby. Sledují se především kyčle, nicméně nadváhou a díky tomu i bolestí, záněty a horší pohyblivostí mohou trpět i veškeré ostatní klouby psa i páteř.

Nadváha přispívá k celkovému zhoršení zdravotního stavu psa, může vést k cukrovce či kardiovaskulárním onemocněním. Bohužel některá poškození mohou být trvalá, a tak i případné hubnutí problémy vniklé nadváhou neodstraní docela. Důležité je uvědomovat si rizika a nadváze předejít.

Zdroje: tojesenzace.cz, akc.org