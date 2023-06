Jak poznat, že má pes špatnou náladu: Vysílá jasné signály, ale my je ignorujeme

Nejen lidé, i psi mívají špatnou náladu a mnohdy trpí dlouhodobými depresemi. Důvodů, proč tomu tak u těchto zvířat může být, je celá řada. Pojďme některé prozkoumat.

Jak poznat špatnou náladu u psa

Pes je tradičně vnímán jako věrný a veselý společník. Ale i on může mít špatnou náladu, ačkoliv často nemusí být snadno rozpoznatelná. Je správné, že se většina majitelů psů o emocionální stav svých čtyřnohých přátel stará. Pojďme se podívat na několik znaků, které vypovídají o tom, že váš pes se necítí dobře, je smutný či dokonce trpí dlouhodobými depresemi.

Změna chování

Psi jsou obvykle velmi aktivní a hraví. Milují procházky a hry. Jsou vděční za dostatek pohybu a péče. Pokud se vám ovšem zdá, že váš pes upadá do jakési letargie, působí zpomaleně, je výrazně méně aktivní, začne se vyhýbat místům, kam rád chodil nebo ztrácí zájem o hračky, které miluje, pak není něco v pořádku. Pokud vás při návratu ze zaměstnání radostně vítal a teď při vašem příchodu sotva zvedne oči, je buďto fyzicky nemocný, nebo se trápí.

Pokud psi i po příchodu pána pospávají, je něco v nepořádku. Zdroj: Shutterstock

Změna chuti k jídlu

Pes, který má špatnou náladu, je mu smutno či dokonce teskno, ztrácí zájem o jídlo a hubne. Pokud váš pes začne odmítat potravu, kterou dříve měl rád, nebo jí pouze z donucení, může to znamenat, že se necítí emocionálně dobře. Ale i opak, tedy neobvyklé přejídání a tloustnutí může být signálem něčeho nedobrého, co se uvnitř vašeho psa odehrává.

Spí víc, než obvykle

Je to jako s lidmi. I my, lidé, jsme-li pod dlouhodobým psychickým tlakem a trpíme-li nejrůznějšími stresy, hledáme odpočinek ve spánku. U psů je to stejné. Psi obvykle prospí většinu času, když jejich pán není doma. Přijde-li, radostně jej vítají. Pokud ovšem i po příchodu pána pospávají, je něco v nepořádku.

Nezvyklé chování ve společnosti

Psi, kteří jsou ve špatné náladě, mohou být rezervovaní a vyhýbají se společnosti ostatních lidí nebo zvířat. Obvykle se pes stahuje do sebe a projevuje známky vnitřní nejistoty či nervozity štěkáním nebo vrčením. Leckdy se taková nálada může promítnout i do náznaků agresivního chování.

Někdy vyjadřuje pes strach z okolní společnosti tak, že se skrývá, chce být sám. Pokud opět není příčinou špatný fyzický stav zvířete, je jisté, že se trápí.

Pokud váš pes spí více než obvykle, měli byste zpozornět. Zdroj: Shutterstock

Lízání tlapek

Pokud si váš pes olizuje tlapky, znamená to, že se uklidňuje. Olizování nebo kousání tlapek je jedním z výrazných signálů, že váš pes není v dobré psychické kondici.

Znovu si připomeňme, že pokud váš pes vykazuje dlouhodobě některé z výše popsaných znaků, nemusí jít nutně o emocionální problémy zvířete. Na vině může být fyzické zdraví vašeho miláčka. Proto vždy kontaktujte zvěrolékaře. Důkladná prohlídka zvířeti prospěje.

Jde-li skutečně o projevy psychické nepohody vašeho psa, je třeba se zamyslet, jak mu pomoci. Odborníci doporučují chovat se ke psu jako ke zvířeti. Tak to mnohdy neděláme. Bereme psa málem jako lidského člena rodiny. Ale moc mu tím neprospíváme. Pes není člověk a potřebuje znát své místo ve smečce. Dopřejete-li mu alespoň trochu toho „psího života“, bude spokojený.

