Letní dny s sebou přináší sice příjemné teplé počasí, ale pro vaše psí miláčky mohou být i nebezpečné. Jak poznat přehřátého psa?

Horké letní dny byly měly být pro všechny chovatele zvířat zdviženým prstem, kdy je nutné dbát mnohem víc o zdraví a bezpečí svých domácích miláčků. Nadměrné teplo a nedostatek tekutin můžou vést k přehřátí a dehydrataci.

Jak takové situaci předcházet, umět si v ní poradit a podle čeho poznat, že je váš pes přehřátý?

Jak poznat přehřátí u psa a jak ho zchladit? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Super zoo - protože zvířátka milujeme:

Zdroj: Youtube

Ideální množství tekutin pro psa

Stejně jako lidé i psí organismus potřebuje pravidelný přísun tekutin. Jak by měl vypadat pitný režim psa? Obecně platí, že pes by měl denně vypít 50 ml vody na 1 kg své váhy. Ovšem v teplém počasí potřebují psi až 3x více vody, než když jsou běžné venkovní teploty. Vše se také odvíjí od fyzické aktivity daného zvířete.

close info LightField Studios / Shutterstock zoom_in Stejně jako lidé i psí organismus potřebuje pravidelný přísun tekutin.

Proč je dostatek tekutin důležitý

Člověk se při zvýšení tělesné teploty potí a odpařováním potu se náš organismus ochlazuje. Psi však odvádí teplo ze svého těla vyplazeným jazykem a zrychleným dýcháním. Sliněním ztrácejí tekutiny, tudíž vzniká riziko dehydratace. Dostatek tekutin pomáhá regulovat tělesnou teplotu a předcházet dehydrataci, která může mít vážné následky, v nejhorším případě i smrt.

Jak poznat dehydratovaného psa

Pokud chcete zjistit, zda je váš pes dehydratovaný, udělejte test na jeho dásních. Když jsou vlhké a po mírném zatlačení prstu hned zčervenají, je pes v pořádku. Jestliže však dásně červenají pomalu a mají vybledlou barvu, jedná se o jasný příznak dehydratace.

Tento stav poznáte i z kůže za krkem. Když ji nadzdvihnete a vrací se na své původní místo pomalu, zvíře potřebuje ochladit a doplnit tekutiny. Dalšími příznaky jsou apatie, únava, zrychlené dýchání, zvracení, anebo průjem.

Co dělat v případě dehydratace

Co nejdříve nabídněte psovi vodu. Pokud ji odmítá, zkuste ji „zamaskovat“ v konzervě nebo ve vychlazeném vývaru. Zajistěte zvířeti neustálý přístup k čerstvé vodě. Choďte častěji ven na procházky, ale pouze ve stínu. Nepouštějte psa na přímé slunce! V případě vážnějších příznaků neváhejte kontaktovat veterináře.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete zjistit, zda je váš pes dehydratovaný, udělejte test na jeho dásních.

Prevence dehydratace

Dbejte na to, aby pes dodržoval nejen dostatečný, ale i pravidelný pitný režim, a to i v chladnějších dnech. Za horkých dní venčete psa jen brzy ráno a pozdě večer, kdy nehrozí přehřátí. I na procházkách vyhledávejte zdroj vody, nebo ji noste při sobě. Přidejte do stravy psa probiotika a prebiotika pro podporu trávení.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.superzoo.cz, www.denik.cz