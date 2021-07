10 znaků, podle kterých poznáte, že je váš pes šťastný

Naši psi přinášejí do našich životů tolik radosti! My na oplátku děláme vše, co je v našich silách, abychom jim tuto laskavost oplatili. Rozjasňují naše nejtemnější dny, zahrnují nás neustálou bezpodmínečnou láskou a poskytují nám více dobré nálady, než jsme si kdy dokázali představit. Je tedy přirozené, že se chceme přesvědčit, zda i my pro jejich blaho děláme maximum.

Je pravděpodobné, že svého psa znáte tak dobře, že v jeho emocích můžete číst jako knize. Pouze pro případ, že máte jakékoli pochybnosti, podívejte se na následujících 10 znamení, zda je váš pes opravdu šťastný. Pes je nejlepší přítel člověka, náklonnost k člověku má v genech, a my bychom mu tuto náklonnost měli opětovat.

1. Milující pohled

Zatímco oční kontakt s cizincem může u některých psů, zvláště u štěňat vyvolat pocit ohrožení (zejména pokud jsou zpočátku nervózní), sdílení láskyplného pohledu s lidmi, kterým důvěřují, je rozhodně známkou psí spokojenosti! Ať už vás pes hypnotizuje, nebo na vás upírá svůj láskyplný pohled, když hladíte jeho srst (možná se mu dokonce zavírají oči), znamená to, že váš pes může ve vaší blízkosti plně relaxovat. A kdo by nebyl šťastný, když má u sebe svou spřízněnou duši!

2. Uvolněná ústa a uši

Štěně s uvolněnými ústy, (která nejsou pevně uzavřena a nedýchají) je obvykle klidné. Toto znamení je často doprovázeno jemným pohledem. Jejich ústa mohou být mírně otevřená a může to dokonce vypadat, jako by se na vás lehce usmívala! Samozřejmě to nelze zaměňovat s nervózním nebo agresivním „výrazem“, který zkroutí jejich pysky.

Podívejte se také na umístění uší. Na rozdíl od uší, které jsou vztyčené a ostražité, nebo volně ležící na hlavě a doprovázené projevy nervozity jako je olizování tlamy a vtažení ocasu mezi nohy, uši, které jsou drženy v přirozené poloze, obvykle znamenají klidného psa. Zároveň se říká, že někdy psi vrátí své uši zpět do šťastné polohy, když se přiblíží někdo, koho milují. A v tomto případě je to obvykle doprovázeno milujícím pohledem a vrtícím ocasem!

Každý pes může být se svým člověkem šťastný Zdroj: cynoclub / Shutterstock.com

3. Vrtící se ocas

Každý ví, že psi vrtí ocasem, aby vyjádřili své emoce. Co však někteří nevědí, je, že určité pohyby mohou ve skutečnosti naznačovat nervozitu nebo bdělost. Když je ocas vašeho psa v přirozené poloze, je s největší pravděpodobností uvolněný. A ty divoké vrtění ocasem, když přijdete domů z práce, jsou rozhodně projevem radostného vzrušení!

Pro většinu páníčků je dnes naprosto klíčové, aby s nimi byl jejich pes šťastný Zdroj: Ammit Jack / Shutterstock.com

4. Chuť k jídlu

Změny chuti k jídlu mohou často naznačovat zdravotní problémy, nervozitu nebo úzkost, takže pes s dobrou chutí je vždy pozitivním znamením. Na druhou stranu pes, který přestane jíst, může naznačovat základní problém. Jistě, že jsou psi někdy vybíraví, ale pokud od vás rádi přijímají misku s jejich oblíbeným jídlem nebo speciální pochoutku, považujte to za dobrou věc!

5. Vzrušené reakce

Pokud je váš společník nadšený, že vás vidí pokaždé, když projdete dveřmi, přiblížíte se k nim, abyste je pohladili, nebo jim dáte první polibek ráno po probuzení, nepochybně jsou nadšení, že jsou s vámi. A co víc, štěňata, která vrtí ocasem při vyhlídce na procházku, dychtivě čekají na jídlo, nebo nemohou ukojit svou radost z jízdy autem, jsou určitě šťastná!

6. Není destruktivní

Když se štěňata pustí do žvýkání našich bot, nábytku anebo čehokoli jiného, je to obvykle známka úzkosti, nudy, přebytečné energie nebo směsi těchto tří věcí.

Zatímco mnoho psů je opravdu šťastných, když jsou se svými lidmi, mohou ale být zoufalí, když jsou jejich majitelé pryč. Úzkost z odloučení je běžným a těžkým problémem, kterému čelí mnoho majitelů psů, protože chtějí, aby byl jejich pes šťastný, i když tam nejsou. Není třeba říkat, že nedestruktivní pes, který zvládá samotu, je obvykle klidný a šťastný!

Šťastný pes je rád aktivní Zdroj: profimedia.cz

7. Rád je aktivní

Když se naši mazlíčci nemohou dočkat, až se zúčastní své oblíbené zábavy a výletů, ať už jde o procházky, hraní her, aportování nebo plavání, je to skvělý indikátor toho, že se cítí plni energie a zdraví! Naši psi se velmi snadno radují, takže každá z těchto zábavných aktivit je učiní šťastnějšími než dítě v zábavním parku.

8. Užívá si pozornost blízkých

Psi jsou společenská stvoření a je pro ně naprosto přirozené chtít od lidí lásku a pozornost, pokud ovšem někdo z nás nezklamal jejich důvěru. Zatímco každý pes má jinou osobnost, šťastné štěně či pes nikdy neodmítne pomazlení od svých oblíbených lidí, ať už je to pár vybraných členů rodiny nebo každý nový „přítel“, kterého potkají!

Šťastný pes nemá problémy se spánkem Zdroj: lovemydesigns / Shutterstock.com

9. Dobře spí

My lidé nejsme jediní, kteří mají určité spánkové návyky. Nedostatek spánku u psů může naznačovat stres, úzkost, nepohodlí nebo dokonce zdravotní problém, jako je například demence. Pokud je váš chlupatý kamarád v pohodě a spokojený, a když je čas na spaní, odebere se do říše snů bez velkých potíží, pak je u vás šťastný.

10. Cítí se zdravě

Nikdo nemá rád, když počasí ovlivňuje naše pocity nebo zdraví, a totéž zahrnuje i naše psy. Zároveň je známo, že spousta psů se zdravotními problémy vede plnohodnotný a šťastný život, od těch se speciálními potřebami až po seniory se ztuhlými klouby. Hlavní je to, aby se cítili dostatečně zdraví na to, aby mohli dělat své oblíbené věci.

Díky moderní medicíně jsme často schopni zmírnit nepohodlí našich psích společníků různými způsoby, například přírodními doplňky, zdravou stravou anebo cvičením. Takže ať už váš pes svůj zdravotní stav alespoň zvládá, nebo má dokonalé zdraví, pokud má dobrou kvalitu života, je šťastný!

Poznat, že vás váš pes miluje, je snadné Zdroj: Olena Yakobchuk / Shutterstock.com

Stejně jako my, ani naši psi nejsou 100% šťastní, ale jsou dobří v tom, že ze života vytěží to nejlepší! Pokud váš pes alespoň po většinu času vykazuje jedno nebo více z těchto „znamení štěstí“, máte celkově opravdu šťastného psa!