Jak poznáte vejce z klecového chovu: První číslo kódu říká o životě slepice vše

Při nákupu vajec dnes mnoho lidí zajímá, v jakých podmínkách žily slepice, které je snesly. Podmínky v klecích mohou být i přes různé evropské regulace stále otřesné, a tak čím dál více zákazníků hledá vejce z volného chovu. Jak ho rozeznáte od toho z klece?

Informace o životních podmínkách slepic je uvedena na každém vejci a skrývá se v prvním čísle kódu:

0 - vejce od slepic z ekologického zemědělství, bio vejce

1 - vejce nosnic chovaných ve volném výběhu

2 - vejce od slepic chovaných v hale

3 - vejce od slepic zavřených v klecích

Víte, co znamenají čísla vyražená na vejcích? Zdroj: Starstuff / Shutterstock.com

Za tímto číslem následuje kód země, ve které je slepice chována: CZ značí Českou republiku, SK Slovensko, PL Polsko, DE Německo atd. Poslední čtyřčíslí je registračním číslem chovu. Pozor, původ vajec zjišťujte vždy z kódu na skořápce a nikoli ze zkratek uvedených na krabici - ty označují třídírnu, která se může nacházet v jiné zemi než nosnice.

Projeví se volný chov na kvalitě vajec?

Selským rozumem soudíme, že šťastná a spokojená slepice pobíhající venku na trávě bude zdravější, a tudíž nám bude snášet i zdravější vejce. Vědecké studie tomu dávají za pravdu. Podle výzkumu z roku 2014 se v bio vejcích a ve vejcích z volného chovu nachází 3-4 krát více vitamínu D, což je logicky dáno tím, že slepičky mohou běhat na sluníčku.

Životní podmínky slepic by nám neměly být lhostejné. Zdroj: Shutterstock.com

Před čtyřmi lety další studie u vajec od "šťastných slepic" prokázala i vyšší obsah proteinu, draslíku a mědi.

Na druhé straně je už dnes zakázáno přidávat slepicím do krmiva růstové hormony, a platí to i pro velkochovy. Ekologické zemědělství se nicméně vyhýbá obohacování slepičí stravy o jakékoli syntetické látky, umělé vitamíny a barviva, což se v klecových chovech děje běžně. Pokud má například žloutek krásně žlutou až oranžovou barvu, vůbec to neznamená, že slepice žije zdravý život na čerstvém vzduchu. Spíš to naznačuje, že zobala kanthaxanthin, umělé barvivo známé jako potravinářská oranž a v průmyslu označované jako E 161g.