Spí váš pes všude možně, jen ne na svém pelíšku? Možná jste mu ho dali na špatné místo nebo mu vadí něco jiného. Nicméně pejska můžete spánku na konkrétním místě naučit, a tak jestli o to stojíte, nic není ztraceno.

Spí váš pes na svém pelíšku nebo ve vašem?

Říká se, že kočky spí a odpočívají na místech kudy proudí negativní energie a psi prý zas spí tam, kde je energie pozitivní. Věříte na to? Nejen lidé, ale i psi mohou mít se spaním problémy.

Někdy skutečně stačí najít nové lepší místo na pelech nebo se můžete pokusit přesvědčit ho, že je to dobrý nápad. Co dělat, aby pes spal v pelíšku, když hledá všelijaká jiná místa? Hlavně si dobře rozmyslete, co vlastně chcete vy.

Takovým jiným teploučkým a lákavým místem může být třeba vaše postel. Pokud chcete slyšet obhajobu toho, proč je to dobrý nápad, podívejte se třeba na tento krátký příspěvek z YouTube kanálu ONETV cz.

Má pes problém s místem nebo teplotou?

Jak se říká, „Kdo nechce hledá důvody. Kdo chce hledá způsoby!“ Proto je opravdu jen na vás, jak si myslíte, že by se mělo u vás doma spát. Se psem v posteli, v pelechu, kotci nebo na zahradě? Pokud má pes dobré zázemí, může být celoročně venku.

V každém případě by měl pes vědět, co je jeho pelíšek a na vyzvání by se tam měl odebrat. S pelechem tedy často nemanipulujte, nepřemisťujte jej atd.

Pokud pes nespí na pelechu, ale raději si lehne na studenou dlažbu nebo naopak koberec nebo měkkou deku, pak se nabízí, že vyhledává místa s takovou teplotou, která mu vyhovuje a na pelechu se mu jí nedostává.

I když je to přirozené, ne vždy je to dobrý nápad. Například klouby starých psů a otlaky na nohách mohou být velmi bolestivé a lehání na tvrdou dlažbu problém jen zhoršuje, nicméně pes místo vyhledává, protože trpí horkem. Také to se dá však řešit nejen speciálními podložkami, ale například i dalšími úpravami v kotci.

Než začnete s výcvikem, musíte hlavně vědět, co chcete vy.

Pořiďte vhodný pelíšek a začněte s výcvikem

V každém případě je dobré vědět, že psa je určitě možné naučit spát na pelíšku, ale než začnete s výcvikem, který může vyžadovat každodenní dodržování rutiny po dobu měsíce, někdy i déle, měli byste psovi zajistit pohodlí.

Prostě takové místo ke spánku, kde bude mít dost prostoru jakkoli se natáhnout, ale také stát a otočit se. To platí také při navykaní na kotec nebo klec. To že se do něj pes vejde nestačí, prostor ho nesmí nijak fyzicky omezovat.

Samotné umístění pelíšku může být zásadní. Mělo by to být místo, kde má pes klid a nepřekáží. I když je váš pes společenský mazel, který stráví většinu dne na vašem klíně, spát rozhodně může sám v místnosti, kde nikdo jiný není.

Samotný výcvik může vypadat všelijak. Doporučuje se dodržovat především noční „ukládání do pelechu“, ale také nácvik povelu během dne. Psa vyzvěte, aby se odebral na svůj pelech, často volíme slovo „místo“, ukažte mu, kde to je, případně ho tam přesuňte. Za provedený povel chvalte i odměňte pamlskem. Stejným povelem pošlete psa na pelech večer a jděte spát.

