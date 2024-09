Slimáci a škůdci vám ničí úrodu a vy už nevíte, jak na ně? Představte si, že máte na zahradě malého nočního strážce, který za vás spořádá kilogram škůdců denně. Ježci nejsou jen roztomilí, ale také neuvěřitelně užiteční pomocníci. Chcete vědět, jak si tohoto neúnavného bojovníka přilákat na svou zahradu?

Co je na ježcích tak zvláštního, že byste je měli chtít na své zahradě? Ježek váží přibližně půl kilogramu až jeden kilogram, a přestože to nevypadá, denně spořádá zhruba tolik, kolik sám váží. To znamená, že vám může pomoci sníst až kilogram slimáků, hmyzu a dalších škůdců denně. Jak ale přilákat takového neúnavného zahradního pomocníka?

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Zelená domácnost – Ježci na zahradě

Zdroj: Youtube

Přirozené útočiště je základem

Ježci potřebují bezpečné a klidné místo, kde se mohou schovat a odpočívat během dne, protože jsou nočními tvory. Pokud vaše zahrada nabízí tmavá zákoutí, husté křoviny nebo hromady listí a dřeva, máte na půli cesty vyhráno.

Tyto přírodní prvky ježky přitahují, protože se v nich cítí bezpečně. Pokud na zahradě taková místa nemáte, snadno je můžete vytvořit tím, že na vhodném místě vybudujete „ježčí hotel“. Stačí hromada větví nebo dřeva, případně si můžete zakoupit i speciální domeček pro ježky, který jim poskytne ideální útočiště.

Zamezte překážkám

Ježci mají malá těla, ale jejich nožičky je dovedou zavést daleko. Pokud máte oplocenou zahradu, je dobré zajistit, aby plot měl malé mezery, kterými by se ježci mohli protáhnout. Stačí otvor o velikosti 13x13 cm, což je dostatečný prostor pro to, aby se ježek pohodlně dostal dovnitř a ven.

Kromě toho je důležité myslet na bezpečnost. Zabránit byste měli používání chemických pesticidů nebo jedů na slimáky, které by ježkovi mohly ublížit. Navíc, pokud budete používat přírodní metody boje proti škůdcům, jako jsou právě ježci, chemie ani nebude potřeba.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ježek váží přibližně půl kilogramu až jeden kilogram, a přestože to nevypadá, denně spořádá zhruba tolik, kolik sám váží.

Jídlo a voda

I když ježci dokážou najít potravu sami, nic nezkazíte, když jim nabídnete malé občerstvení. Pokud chcete, aby se na vaší zahradě cítili jako doma, můžete jim dát speciální ježčí granule, které lze koupit v obchodech s chovatelskými potřebami, nebo kočičí granule.

Naopak, co byste jim určitě neměli dávat, je mléko. Ježci ho špatně snášejí a může jim způsobit vážné zažívací potíže. Místo toho jim nabídněte čistou vodu, kterou vždy nechávejte ve mělké misce, aby k ní snadno dosáhli. Pravidelné doplňování vody je zvlášť důležité v horkých dnech.

Kompost a nepořádek – přirozená ježčí potrava

Ježci si libují v hledání potravy v místech, kde se hromadí organický materiál. Pokud máte na zahradě kompost, může se stát ideálním místem pro jejich noční výpravy. Kompost přitahuje hmyz a slimáky, což je přesně to, co ježci hledají.

Navíc, i když je zahrada krásně upravená, přírodní nepořádek, jako jsou hromady listí, větví nebo dokonce staré dřevěné desky, může být dalším důvodem, proč se ježci rozhodnou navštívit právě vaši zahradu.

Vytvořte bezpečný prostor

Ježci jsou citliví na nebezpečí v podobě bazénů, rybníčků nebo otevřených vodních nádrží, do kterých by mohli spadnout a utopit se. Pokud na zahradě taková místa máte, je důležité zajistit, aby měla pozvolný břeh, po kterém by se ježek mohl dostat ven. Alternativně můžete na kraj umístit kus plováku nebo větve, aby měl ježek šanci se zachránit.

Ježčí sezóna

Většina ježků se na zahradách objevuje během teplejších měsíců roku, od jara do podzimu. V zimě ježci hibernují, takže pokud chcete, aby se k vám vraceli každý rok, měli byste na ně myslet po celý rok.

Poskytněte jim zimní úkryt, kde se budou cítit bezpečně a chráněně před chladem. Ideální jsou domečky pro ježky s dostatkem izolace a suchého listí uvnitř.

Zahrada plná života je snem každého zahradníka, a když se vám podaří přilákat ježky, nejen že budete mít radost z jejich přítomnosti, ale také se vám odvděčí tím, že pomohou udržet vaši zahradu bez škůdců.

Ježci jsou přirozeným řešením problému se slimáky a hmyzem, které jinak musíte řešit chemickými prostředky. Pokud jim vytvoříte správné podmínky, ježci se stanou vašimi stálými zahradními pomocníky.

