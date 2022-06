Jak prodloužíte život svého psa: Osvědčené rady veterinářů

Máte psa, anebo zvažujete, že si čtyřnohého kamaráda pořídíte? Víte, jak se postarat o to, aby se váš hafan dožil vysokého věku v té nejlepší kondici? Některé rady na prodloužení psího života jsou dobře známé, jiné vás možná překvapí. Jak prodloužit život psa podle doporučení kinologů a veterinářů?

Jak pejskovi dopřát dlouhý a spokojený život?

Pejsky a další zvířecí kamarády si pořizujeme, protože máme radost z jejich blízkosti a přátelství. Baví nás a opětují lásku i náklonost, kterou jim prokazujeme. Jsou to společníci i těšitelé a prostě členové naší smečky. Psí život je však mnohem kratší než lidský a samozřejmě každý majitel touží udržet svého psího kámoše zdravého a živého, jak je to nejdéle možné.

Nač si dát pozor a co nezanedbat? Ne všechna zdravotní rizika si uvědomujeme a často opomíjíme péči, která může psům zásadně prodloužit život.

Ústní hygiena a prevence prodlužuje život lidem i psům

Stejně jako u člověka i psí problémy se zuby a dásněmi mohou znepříjemnit život a zhoršit zdravotní stav. Je však jen na majiteli, zda se o psí chrup stará a myslí na udržení zdraví jeho dutiny ústní.

Nejen zubní, ale i preventivní prohlídka by měla být standardem. Stačí, pokud navštívíte veterináře jednou za rok, ale ve vyšším věku by to mělo být přirozeně častěji. Snad vás k tomu nepřinutí zdravotní problémy pejska a zůstane jen u běžné prohlídky.

Psí život prodlouží dobrá fyzická i duševní kondice

Stejně jako u lidí i psi mohou trpět nadváhou. Můžete sice tvrdit, že psi sežerou víc a mají stále hlad a smutně koukají, nicméně je to vždy jen majitel, případně jiný člen domácnosti, kdo pejskům servíruje jejich porci. Zvolte psovi nejen správné krmivo, ale i jeho množství.

Váha však není jen o jídle, ale také o pohybu. Aby si pes udržel dobrou kondici, musí se hýbat a chodit ven, i když má velký výběh doma. Psí tělo stárne mnohem rychleji než lidské a za pár let je váš pejsek vlastně senior, přesto psi zvládnou fyzicky mnohem víc než podobně staří lidé a akčnost i elán jim vydrží déle. Nemáte-li možnost nebo je vaše hybnost omezená, najděte někoho, kdo vám bude psa venčit nebo pomáhat na procházkách. Pohyb a rozptýlení jsou pro psy alfou i omegou.

Pro psy je samozřejmě důležitý i odpočinek, pospávání během dne je zcela normální a prospěšné. Nerušte psa a nechejte ho načerpat energii.

Psi potřebují rozptýlení

Dalším kritériem pro dosažení psí dlouhověkosti je také stimulace psích smyslů a ta se rozhodně týká venčení, objevování a zjišťování novinek v okolí. Zdraví psů není jen v těle, ale také v hlavě. Potřebují podobné rozptýlení jako lidé a kontakt s novým a vzrušujícím. Šťastní psi žijí déle než ostatní!

Kastrovat, či nikoli?

Kastrace psů a fen také přispívá k jejich delšímu životu. I psi mohou ve stáří trpět různými problémy rozmnožovacího ústrojí. Rakovina, záněty a různé disfunkce mohou zhoršit kvalitu jejich života a vést k předčasnému úmrtí.

Péče o klouby

Psí klouby vyžadují péči. Především u větších plemen zhoršují kvalitu života problémy s kyčlemi a jinými klouby. Bývají geneticky dané, ale i získané během života. Problémy s klouby mohou být extrémně nepříjemné pro psa i majitele, který může pejskovi jen těžko pomoci. Jde také o nejčastější zdravotní problémy, které pejsky trápí. Problémy s klouby rozhodně konzultujte s veterinářem a psovi nabídněte nejlepší možnou dietu, případně doplňky stravy.