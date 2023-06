Chcete prodloužit život svého psa? Pak mu tohle rozhodně nedělejte

Každý, kdo má svého domácího mazlíčka, by si jistě přál, aby se co nejdéle těšil dobrému zdraví a vitalitě. Máme pro vás hned několik tipů, jak svému psovi prodloužit život a vyhnout se zbytečným přešlapům.

Kdo z chovatelů by nechtěl mít svého nejlepšího psího přítele po celý život? Ani lidský ani psí život nemůžeme mít na 100 % pod kontrolou, ale jeho průběh i délku lze značně ovlivnit. Dopřejte svému psímu parťákovi takový komfort, abyste si mohli společně užít co nejvíc šťastných momentů a vyvarujte se zbytečných chyb a omylů. Jaké jsou ty nejčastější?

Jak zlepšit kvalitu života svých psů a prodloužit jim život, se dozvíte z následujícího videa:

Nadbytek krmení

Přestože chcete svému miláčkovi jistě dopřát to nejlepší, vždy mu dávejte jen přiměřené porce krmení. Pokud byste mu dopřávali více potravy než pohybu, nestačil by přijaté kalorie strávit a začal by nezdravě přibírat na váze. Proto pečlivě rozvažujte správné dávkování stravy a také veškeré pamlsky, které používáte jako odměny za dobré chování.

Ve chvíli, kdy začne mít pes nadváhu, jeho kvalita života značně klesá směrem dolů. Následkem bývají bolavé klouby, špatné zažívání, přetížené ledviny, riziko cukrovky, nádorových onemocnění a také nedostatečný dech. Pes celkově nezvládá fyzickou aktivitu a značně trpí, a to nejen během horkých dní.

Krmení psa by mělo mít vždy svá pravidla. Zdroj: profimedia.cz

Na krmení nešetřete

Dopřejte svému psímu miláčkovi vždy jen kvalitní stravu. Nekvalitní granule se mohou velice rychle podepsat na jeho zdraví a následkem může být i nežádoucí obezita. Sledujte proto vždy v pořízeném krmení veškeré poměry živin a zdroje bílkovin.

Dbejte o psí chrup

Dá se říct, že je nutné starat se o zuby psa stejně jako o ty naše. Problémy se zuby a dásněmi mohou vašemu miláčkovi značně znepříjemnit život a také poměrně značně zhoršit celkový zdravotní stav. Proto by mělo být běžné absolvovat se psem nejen zubní ale i preventivní prohlídky, a to alespoň jedenkrát za rok. S přibývajícím věkem i častěji. Psa je důležité chránit před zubním kamenem, mnohými infekcemi dásní a také před nepříjemnou parodontózou, která je často příčinou ztráty zubů.

Nedostatek pohybu je tichý zabiják

Nejen u lidí platí pořekadlo „pohybem ke zdraví“. Psi potřebují každodenní fyzickou aktivitu, která je pro ně absolutně nezbytná. Díky ní dochází zároveň k mentální stimulaci a váš pes se bude tímto způsobem udržovat neustále v dobré kondici.

Pes by se nikdy neměl nudit. Zdroj: Shutterstock

Nenechte psa nudit se

Pes je od přírody aktivní jedinec, a proto by se nikdy neměl nudit. Velice snadno by mohl propadnout apatii a některému druhu deprese, což by mu jistě na délce života nepřidalo. Je proto velice nutné vymýšlet pro psa vhodné aktivity, tréninky, socializace a hry.

Zdroje: www.dogtown.cz, www.puppydu.cz, www.wonderslist.com