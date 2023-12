Chcete udělat pro vašeho kočičího mazlíčka jen to nejlepší? Tak to byste určitě měli vědět, jak se ke kočkám nikdy nechovat!

Kočky patří k nejčastěji chovaným domácím zvířatům a jsou oblíbenými společníky. Zároveň se jedná o poměrně samostatná a nezávislá zvířata, která mají své vlastní potřeby a preference. Je důležité to respektovat a chovat se k nim tak, aby se cítily pohodlně a bezpečně. A kterým smrtelným hříchům byste se měli v chování ke kočkám zcela vyhnout?

Nedávejte kočkám mléko

Tento nejčastější prohřešek kočkám určitě nedělejte. Jejich tělo si totiž s mlékem neporadí, obsažené škroby a cukry nemá zvíře v přirozené skladbě potravin. Trávení mléka je problematické a ve skutečnosti kočkám zase tak moc nechutná. Kočky nemají receptory na sladké. Kravské mléko obsahuje laktózu, na který kočičí organismus obvykle zareaguje průjmem. Raději kočce dopřejte tvaroh, jogurt či přírodní sýry bez laktózy.

Nedávejte kočkám mléko!

Nezanedbávejte lékařskou péči

Přestože se vám zdá vaše kočka v pořádku, alespoň jednou do roka byste s ní měli navštívit veterináře. S koťaty pak raději i častěji, v prvním roce života ideálně třikrát. Preventivní návštěvy zpravidla zahrnují klinické vyšetření, prohlídku, sledování dechu, tepů, měření teploty, prohlídku srsti a kůže, drápků i zubů. V některých případech dojde i na rozbor moči a krve.

Kočku neoblékejte

Ačkoliv vám přijde fajn, že dáte kočce obleček v domnění, že jí bude například venku tepleji, nebo ji oblečete do kostýmu v rámci rodinné oslavy, nedělejte to. Kočky to ve skutečnosti nesnášejí a oblečení je pro ně omezující. Brání jim v normálním běžném pohybu, což může být pro zvíře velmi nekomfortní, a dokonce vyvolávat úzkost a strach. Zvíře vystavujete také riziku, že může část oblečku, ozdobu či knoflík odtrhnout a spolknout.

Nevynucujte si pozornost

Stejně jako lidé mají i kočky chvíle, kdy nechtějí být rušené a nejsou nijak nadšené, když si s nimi v tuto dobu chcete hrát nebo se mazlit. Proto pozorujte jejich návyky a potřeby. Všeobecně jsou kočky více aktivní za úsvitu a soumraku a pozornější a hravé ráno a v podvečer. Kolem poledne a v pozdních večerních hodinách zpravidla spí.

Tresty vynechte

Je pravdou, že kočky jsou značně svéhlavé. Pokud chcete kočku odnaučit nějaký zlozvyk, nikdy ji netrestejte. Zbytečně byste tak narušili vaše vzájemné vztahové pouto, kočka by získala jistou nedůvěru a dostala by se do stresu. Vždy vsaďte na důrazné slovo „ne“, kterým byste ji měli naučit postupem času danou věc nedělat.

Nedělejte nic, co by kočka nechtěla

Každá kočka má svá specifika ve svém chování a na každý podnět reaguje individuálně, někdy i překvapivě. Jakmile zjistíte, že děláte vaší kočce něco, co jí zrovna nesedí a nedělá dobře, neopakujte to a raději se takovým aktivitám vyhýbejte. Kočka by se měla za každých okolností cítit v naprostém komfortu.

Nevynucujte si pozornost kočky, když o to nestojí.

Nechovejte kočku v kleci

Pokud z nějakých důvodů nemůžete chovat kočku doma tak, aby měla svobodný pohyb, raději si ji ani nepořizujte. Kočky jsou šelmy a potřebují dostatek pohybu a prostor k prozkoumávání. Chov kočky v kleci je nehumánní.

