Způsobili jste svému psovi nechtěně bolest či nečekaný úlek? Poradíme vám, jak se mu omluvit, aby to přineslo kýžené výsledky.

Pokud se vám stalo, že jste zranili svého čtyřnohého přítele, měli byste se mu omluvit. Jestliže však chcete, aby situaci náležitě pochopil, musíte to udělat správně. Psi jsou dozajista nejlepší přátelé člověka, a proto je důležité, abychom k nim přistupovali s respektem. Platí to i v případě, že jim omylem „ublížíme“. Jak tedy přesně na to?

Na tipy, jak se psovi omluvit, se podívejte na tomto YouTube videu na kanále Pet World Breeds:

Zdroj: Youtube

Odpouštějí psi?

Ano, a to je fakt, psi si totiž pamatují vše a své pocity si spojují s prožitými situacemi, stejně jako lidé. Proto pokud má mezi vámi a vaším čtyřnohým parťákem zůstat nadále důvěra, je potřeba se po nechtěném poškození zvířeti omluvit a přiznat svou chybu. Možná vám bude odměnou lízání na ruce jako znamení, že byla „omluva přijatá“.

close info bondburn zoom_in Jakmile zvíře ucítí bolest, je první přirozenou reakcí agrese.

Pozor na prvotní reakci psa

Je dobré si uvědomit, že jakmile zvíře ucítí bolest, je první přirozenou reakcí agrese. Tato situace může být otázkou několika vteřin, pokud se umíte psovi náležitě omluvit, tedy v případě, že jste jejím původcem.

Klidný pohyb i hlas

Nikdy nepoužívejte žádná agresivní gesta ani hlasové projevy. Naopak se zvířeti omluvte konejšivým a mírně vysokým hlasem, který se používá při rozhovoru s kojenci nebo štěňaty. Je na vás, jaký pokyn si k omluvě zvolíte, nemusíte využít jen „promiň“ nebo „omlouvám se“, vhodný je i termín „statečný“ nebo „hodný pes“.

Oční kontakt a čas

Využijte i řeč těla a dějte psovi najevo omluvu očima, které byste měli odvrátit směrem vzhůru. Stejně tak nechte zvířeti čas, až se k vám bude chtít samo přiblížit. Potřebuje se s nečekanou bolestí od vás vyrovnat a pochopit ji.

close info Profimedia zoom_in Vzhledem k tomu, že jsou psi také velmi citliví na dotyk, nebraňte se i vhodným dotykům.

Něžné dotyky

Vzhledem k tomu, že jsou psi také velmi citliví na dotyk, nebraňte se i vhodným dotykům, o nichž víte, že jsou právě vašemu miláčkovi příjemné. Dostane se rychleji do většího klidu a posílíte mezi s sebou vzájemné pouto. Oproti lidem psi necítí zášť a žijí okamžikem. Vždy tedy jednejte ihned.

Nikdy by neměl nastat okamžik strachu

Díky vašemu správnému jednání při omluvě se vyhnete situaci, kdy by z vás váš pes mohl mít strach. Když se bojí, zpravidla se krčí, má stažené uši i ocas, třese se nebo skrývá.

