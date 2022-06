Jak je váš pes starý ve skutečnosti? Násobit jeho věk 7x je nesmysl

O tom, že se dá psí věk spočítat násobením sedmi jste jistě dávno slyšeli. Je to však docela jinak. Stáří psího organizmu je docela jiné, než jsme se zatím domnívali a má pramálo společného se psí hravostí a aktivním životem. Jak se počítá věk psa podle nejnovějších studií?

Jak stárne váš pes?

Kolik je vašemu psímu miláčkovi, možná tušíte, nicméně vědci se pokusili jistit přesněji, jak si psi stojí v porovnání s lidským stářím. Brzy zjistíte, že hravost vašeho psa nesouvisí se stářím jeho těla. Násobení každého psího roku sedmi je jen velmi zjednodušený odhad, který však vůbec neodpovídá tomu, jak psí organismus ve skutečnosti stárne. Psi se totiž vyvíjejí docela jinak a jejich tělo stárne neúměrně lidským rokům.

Odobrníci na psí věk mají nový objev

Studie publikovaná v odborném časopise Cell Systems se zabývala právě tím, jak přesněji určit psí věk. Konkrétně vědci pracovali s methylovými skupinami DNA u labradorského retrívra. Změny u psa porovnávali se změnami během lidského stárnutí, čímž dospěli k přesnějšímu srovnání. Údaje od 320 lidí a 104 labradorů pomohly vědcům k lepšímu pochopení psího stárnutí. Výsledkem studie je nový vzorec, který platí pro psy starší jednoho roku. Lidský věk psa se přibližně rovná 16ln (věk psa) + 31.

Nový výpočet psího věku není tak jednoduchý

Co to ale znamená? Poměr labradořího stárnutí a toho lidského dal vědcům přesnější informace, ale jisté je, že stejná čísla nelze aplikovat na všechny psy. Proto odborníci započali nový projekt, který je určen zkoumání stárnutí psů různých plemen. Navíc to, že je pes na lidské roky docela starý, neznamená, že by nebyl hravý nebo jinak aktivní. Psí povaha je už prostě taková.

Nově publikovaný výzkum, který se týkal labradorských retrívrů, spočíval v předpokladu, že 12 let odpovídá lidským 70. Z následující tabulky je patrné, že psí organismus zestárne velmi rychle, ale v pozdějším věku už nejsou změny tak velké. I když je dobře známé, že menší psi se dožívají vyššího věku, křivka stárnutí psů je podobná napříč všemi rasami.