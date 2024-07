Nejde jen o nás – o lidi. Parné letní dny jsou vysilující také pro naše čtyřnohé mazlíčky, kterým přinášejí stejné, a mnohdy ještě větší, útrapy. Víte, jak se o zvířata co nejlépe postarat tak, aby pokud možno netrpěla a přečkala tyto dny v co největší pohodě? Pár pravidel je třeba dodržovat…

Úpal, dehydratace, zažívací problémy a další a další. To všechno mohou být problémy, s nimiž se naši milovaní chlupatí společníci v létě potýkají úplně stejně jako my.

Zatímco my se o sebe umíme postarat sami, domácí zvířata tuto možnost většinou nemají, a proto jsme tu my, abychom jim vytvořili co nejlepší podmínky. Na co nesmíme (nejen v létě) zapomenout?

Podívejte se na youtubové video od Good Morning America. Ukáže vám další možnosti, jak ulevit svým čtyřnohým přátelům ve velkém horku:

Zdroj: Youtube

Voda je opravdu základ života

Prvním a snad i nejdůležitějším bodem na tomto seznamu je stálý přístup k čisté a pokud možno chladné vodě. To zajistíme v případě klasických misek dennodenní (ideálně i několikrát denně) výměnou vody, do které můžeme přidat i pár kostek ledu, jež ji udrží přece jen o pár desítek minut déle chladnou.

Vody musí být opravdu dostatek, protože zvířata jednak budou pít více než v chladných dnech, a pak také musíme počítat s tím, že se část vody zkrátka odpaří. Kdykoliv půjdete z domu třeba do práce, nebo jen na nákup, zkontrolujte misku na vodu. Kolaps z přehřátí bez možnosti napít se může u zvířat probíhat velmi rychle a není vyloučen ani fatální výsledek.

Stín a možnost schovat se

Asi nikoho by nenapadlo nechat zvířata v horkém dni na sluníčku bez možnosti schovat se do stínu. Ideální pro takové chvíle je stín přírodní, tvořený například stromy, pod nimiž ja navíc přece jen o nějakou tu desetinku stupně chladněji. Předejdeme tak případnému úpalu, který by se mohl rychle rozvinout zvláště u menších zvířat.

close info LightField Studios / Shutterstock zoom_in Pes pořebuje po celý den dostatek vody

Chladné místo v bytě

Pokud mohou být naši čtyřnozí přátelé i přes den v domě, nebo žijí v bytě, najděte jim nejchladnější místo, kam dočasně umístíte pelíšek. Mělo by ale jít o místo přirozeně chladné, tedy například dlažba v koupelně.

Vystavit třeba čivavu přímému proudu chladného vzduchu z klimatizace by také nebyla dobrá volba. Přemýšlejte nad zvířaty zkrátka s rozumem a tak trochu jako nad malými dětmi, které se o sebe také ještě neumějí postarat.

Něco lehčího na misku

Co si nejraději dáte k jídlu, když je venku opravdové horko? Pravděpodobně to nebude bůček s knedlíkem, ale spíš lehčí salát nebo přírodně upravené snadno stravitelné maso. Naše tělo dobře ví, co potřebuje, a také si o to umí říct. Podobně to mají také zvířata. Pes si jistě dá raději kus masa než okurku, ale mělo by jít o dietnější porci, kterou bude moci zvíře snadno strávit.

Ven jen ráno a večer

Pokud teploty přesahují třicet stupňů, pak ani zvířata netouží po přílišné fyzické aktivitě. Nenuťte je k ní, určitě by to neprospělo jejich zdravotnímu stavu. Bude stačit procházka po ránu, kdy ještě slunce není při plné síle, a pak zase až večer.

V mezidobí postačí opravdu jen pár minut na vyvenčení, a to ideálně navíc ve stínu. Pokud se váš pes rád koupe, nechte jej bez obav skočit do bazénku nebo do rybníka. Osvěží se a ještě bude mít zábavu. Oschnutí srsti pak bude v takovém počasí otázkou několika málo minut.

Do auta jen v nezbytných případech

Posledním, ale neméně důležitým bodem, je nutné cestování se zvířetem. Jestliže sami na sobě cítíte, že se teploty pohybují nad snesitelnou hranicí, vyhněte se, pokud je to možné, cestování se zvířetem.

Jejich těla jsou ještě citlivější než naše a přehřáté auto se jim může stát doslova trestem. O tom, že nesmíme nechat chlupáče zavřené v autě ani na “chvilku”, než si nakoupíme, dnes snad už nikdo nepochybuje. Pamatujme na to, že vždy platí moudrý citát z knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho: "Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal."

Zdroje: agriculture.vic.gov.au, www.lls.nsw.gov.au, www.climatecouncil.org.au