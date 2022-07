Jak se zbavit blech?

Skákaví paraziti domů často přicestují v srsti psů nebo koček. Vyhnat je pak vyžaduje cílevědomost a nekonečnou trpělivost při úklidu.

„To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou,“ halasí děda Komárek v podání Josefa Kemra. Legendární hláška je jen jednou z mnoha, které si z filmu Na samotě u lesa běžně citujeme. Jenže jak se záhy ukáže, není to pravda a pokousané děti se drbou až za ušima. Blechy psí a kočičí sice existují (celkem bychom prý u nás napočítali neuvěřitelných devadesát druhů), ale díky zlepšení hygienických návyků a zavedení některých výdobytků moderní doby, jako je tekoucí voda v domácnostech, vytlačily původní blechy obecné neboli lidské, takže jsou dnes mnohem častější. Jenže lidé jim chutnají skoro stejně jako naše chlupatá domácí zvířata. Alespoň když mají hlad.

Vyhnat blechy vyžaduje cílevědomost a nekonečnou trpělivost při úklidu Zdroj: Vera Larina / Shutterstock.com

Kousaví kamarádi

Velké necelý centimetr, hnědé nebo černé a po stranách typicky zploštělé. Přestože není problém zahlédnout je okem, mnohem spíš jejich přítomnost zaznamenáme podle ošklivých červených štípanců, které se často objeví v řadě za sebou, protože blecha si na kůži hledá cestičku. Bleší kousance jsou zarudlé, svědí a bolí, někdy i pálí, a navíc nějakou dobu trvá, než se zahojí. Když se objeví, je nejlepší místo omýt teplou mýdlovou vodou, případně dezinfikovat, a na otok přiložit chladicí sáček a podle potřeby použít mastičku proti svědění jako po štípnutí od komára. Babské rady ještě doporučují omývání černým čajem nebo levandulovým odvarem, bazalkovým olejem, nebo rovnou přiložení podrcených bazalkových listů. To všechno by mělo ulevit od svědění a alespoň trošku nám pomoci, abychom nebyli v pokušení začít místo škrábat. Štípance většinou mizejí během hodin a maximálně pár dní. Větší problém proto je, že blechy velmi často přenášejí nebezpečné nemoci, jako jsou bartonelóza, tularémie a tetanus, onemocnění vyvolaná bakteriemi salmonely nebo stafylokoky, často také přenášejí další parazity, především tasemnice.

Bleší kousance jsou zarudlé, svědí a bolí, Zdroj: Shutterstock.com

Uklízet, uklízet, uklízet

A pro jistotu ještě několikrát dokola. To je totiž nakonec to jediné, co nám pomůže zbavit domácnost blech. Když odblešíme psa nebo kočku, pokud tedy za bleší pohromou stojí oni, je potřeba pustit se do zbytku domova a vyhnat nevítané návštěvníky pryč. Jako první by samozřejmě měla přijít na řadu místa, kde se nejčastěji pohybují právě tato zvířata, tedy pelíšky, gauče a podobně, ale ve skutečnosti bude zásadní úklid vyžadovat celá domácnost.

Začít bychom měli praním všeho, co je jen trochu možné, včetně závěsů a dalších textilií. Ve vodě se totiž blechy utopí. Co nejde vyprat, je důležité vyluxovat a vytřít vodou, která ani nutně nemusí obsahovat dezinsekční prostředek, ale měla by být horká alespoň 60 °C. Ta totiž zničí nejen blechy, ale také larvy a vajíčka. Vytírat bychom pak měli znovu každých pár dní a luxovat nejlépe každý den, klidně i dvakrát. Důležité je nezapomínat na všechny spáry, škvíry a další místa, kam mohou blechy snadno zalézt. Sáček, jakkoli je to neekologické a nešetrné, bychom pak měli velmi často vyměňovat a vyhazovat, protože v opačném případě z něj mohou blechy zase vylézt. To celé musíme opakovat alespoň tři týdny, ale i pak být, pokud nebudou přibývat nové štípance, obezřetní. Blechy totiž dokážou přežít bez další potravy i několik měsíců.

S chemickou pomocí

Kromě samotného úklidu můžeme samozřejmě použít také některý dezinsekční prostředek. A aplikovat ho sami, případně si na tuto práci najmout některou deratizační firmu. I tak ale musíme ve většině případů počítat s opakovanými aplikacemi. Důležité je vědět, že některé z nich mohou mít, alespoň po určitou dobu, nepříjemné účinky na děti a citlivé osoby. Jiné, i když třeba doporučované a účinné, jsou zase toxické pro zvířata, včetně třeba koček. Proto je potřeba vybírat je pečlivě a dobře si rozmyslet, kde přesně a jak je chceme použít. Na druhou stranu nám ale dokážou zajistit, že se nám blechy alespoň na nějakou dobu vyhnou velkým obloukem.

Od svědění si pomůžeme odvarem z levandule Zdroj: Shutterstock.com

JAK SI POMOCT OD SVĚDĚNÍ

Chladivé obklady , oplachy bylinnými odvary, například z levandule, případně oplachování vychlazeným černým a zeleným čajem, které podporují vysušení a splasknutí štípance.

, oplachy bylinnými odvary, například z levandule, případně oplachování vychlazeným černým a zeleným čajem, které podporují vysušení a splasknutí štípance. Přikládání přímo bylinek , podrcených bazalkových listů nebo rozříznutého listu aloe vera, které pomáhá chladit a urychluje hojení.

, podrcených bazalkových listů nebo rozříznutého listu aloe vera, které pomáhá chladit a urychluje hojení. Vlažná ovesná koupel, která obecně zklidňuje pokožku a hodí se především při větší ploše poštípání.

Pokud bývá mazlíček zablešený často, používejte speciální přípravky i jako prevenci Zdroj: Shutterstock.com

Na zvířata jedině speciální přípravky

Pokud domů blechy nosí různá domácí zvířata, nejčastěji samozřejmě psi a kočky, které se volně pohybují venku a mezi dalšími zvířaty, je důležité především zbavit blech jejich srst. K tomu slouží speciální přípravky, v podstatě shodné s těmi proti klíšťatům, jen s jinými účinnými látkami – postřiky, gely, které jemným filmem pokryjí kůži, a také obojky. Jejich účinnost je pokaždé nutné vyzkoušet a případně kombinovat, a v každém případě, pokud bývá mazlíček zablešený často, používat také jako prevenci. Při akutním zamoření je pak dobré kombinovat také koupele ve speciálních šamponech s vyčesáváním jemným hřebínkem, podobně jako když mají děti vši. Ten totiž odhalí i blechy, které uniknou sprše. Stále ale musíme počítat s tím, že přímo na zvířeti žije jen malá část konkrétní bleší populace, a proto je stejně důležité pečlivě a opakovaně vyčistit celý dům nebo byt.

