Pokud někdo „mate tělem“, je to hryzec. Tenhle roztomilý hlodavec v sobě skrývá temnou stránku, která děsí tisíce zahradníků od Aše až po Jablunkov. Víte, o co jde?

Hryzec na první pohled působí neškodně a roztomile. Oči jako korálky, nevinné kukuč a jemný kožíšek, který čeká jen na to, až pohladíte. Ale pozor! Tenhle „miláček“ má ještě jinou stránku a ta se vám zase tak líbit nemusí. Hryzec je totiž velkým ničitelem českých zahrad. Dokonce je ještě větší hrozbou než hraboši, a to už je co říct. V čem tedy tkví jeho nebezpečí a ničivá síla?

Zdroj: Youtube

Škůdce, který není vidět

Hryzec – jak už jeho název napovídá – rád hryže. A cílem jeho apetýtu se stávají hlavně kořeny a kořínky rostliny, na které naráží při hloubení svých podzemních chodeb. Hryzec si rád pochutná na kořenech ovocných stromů, okrasných keřů, ale vezme zavděk i zeleninou jako jsou brambory, mrkev, řepa… Pokud vám tedy zahrádka z nějakého důvodu chátrá a uvadá, je možné, že záškodník není na povrchu, ale v podzemí!

Chodbičky v podzemí

Hryzcův podzemní svět je velmi bohatý. Odehrává se zhruba 5 – 20 centimetrů pod povrchem země. Bývá plný tajných chodbiček, vchodů a východů… Tunely jsou dlouhé až několik metrů! Samotné hryzcovo hnízdo se nachází mnohem hlouběji, zhruba 30 – 60 centimetrů pod zemí. Často bývá vystláno rostlinným základem (listy, stonky, trávou), kterou si hlodavec do svého ukrytu nanosí. Jak jistě správně chápete, polapit hryzce, který tráví většinu času v hlíně, není vůbec lehké. Jak tedy tohohle záškodníka chytit a zneškodnit?

Jak vypudit hryzce

Na hryzce musíte chytře. Jsou houževnatí a jen tak se nevzdávají. Proto se obrňte trpělivostí a vyzkoušejte různé druhy „odpuzovadel“. Spolehlivým přírodním nepřítelem hryzce je kočka (případně i pes), který hlodavce spolehlivě vyžene. Vyzkoušet můžete také akustické nebo ultrazvukové odpuzovače hlodavců, které hryzci pobyt v podzemí maximálně znepříjemní. Případně se do role „vyhazovače“ můžete pasovat sami a zkusit metodu vykuřování. Jak na to?

close info Profimedia zoom_in Polapit hryzce není snadné.

Domácí výroba dýmovnice

Dýmovnice proti hrabošům se už přestaly vyrábět, vy si ji ale můžete vyrobit sami doma. Jak na to: V misce smíchejte 65 g dusičnanu draselného, 35 g sorbitolu a 10 g jedlé sody. V hrnci přiveďte k varu 65 ml vody a postupně do ní vmíchejte připravenou směs. Pozor: Roztok míchejte do té doby, dokud se všechny přísady nerozpustí a nevznikne hustá tekutina! Po zchladnutí vám vznikne hmota podobná plastelíně.

Sázka na válečky

Hliníkovou folii obtočíte kolem tužky tak, aby vám vznikly válečky s průměrem 2 cm a délkou 10 cm. Každý z nich naplňte směsí, kterou opatrně zatlačte dovnitř tak, aby na koncích zbylo ještě trochu volného místa. Vaše dýmovnice je hotová! Stačí ucpat všechny otvory do nor a dát zapálené vykuřovadlo do podzemí. Hryzec se na vaší zahradě už neukáže.

Fukar na listy

Pokud nechce být příliš krutí, můžete nezvaného hosta vypudit fukarem na listy. Stačí, když ho namíříte do některé z děr a uděláte hlodavci v chodbách pořádný průvan. Hryzec v takovém nehostinném prostředí prostředí nebude chtít být a vezme packy na ramena!

