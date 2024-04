Mravenci v domácnosti představují problém, který postihuje nejen venkovská stavení, ale stále častěji i městské byty. Naštěstí existuje několik účinných způsobů, jak se jich zbavit, ať už bez použití chemie nebo s ní.

Se začátkem jara začínají opět aktivněji pronikat mravenci do našich domovů. Jejich přítomnost je obtěžující a v některých případech i zdraví škodlivá. Nicméně existuje několik metod, jak se s tímto problémem vypořádat, ať už ekologicky nebo s použitím chemických prostředků.

Nejprve je nutné odhalit cestičky

Než začneme s likvidací vetřelců, je nutné zjistit, kudy přesně se mravenci snaží dostat do naší domácnosti. Pokud zmapujeme jejich cestičky a hubicí prostředky instalujeme do správných míst, likvidace bude rychlá a účinná. Někdy si najdou cestu přes půdní prostor, kde po nosném dřevěném sloupu podnikají výpady dolů za potravou, jindy se prokousají přes pěnu kolem rámu plastového okna.

Že se mravenců můžeme zbavit i bez chemie, víme už z dob našich babiček. Tyto rady fungují na principu odpuzování a rušení feromonových značek, kterými mravenci značkují své cestičky.

Použijte aromatické bylinky jako je například máta nebo řebříček. Velmi účinná je i cibule, skořice, kari nebo ocet či citrónová šťáva. Spolehlivým insekticidem jsou i kvasnice smíchané s medem nebo cukrem.

Další skvělý příklad, jak se zbavit mravenců bez chemie, je použití obyčejné bílé křídy. Nakreslete na zem čáry kolem míst, kudy pronikají do interiéru. Uhličitan vápenatý obsažený v křídě mravence totiž spolehlivě odpuzuje. Rozdrcenou křídu můžete také rozsypat na zahrádce okolo rostlin, které chcete ochránit před mravenci a slimáky.

Obyčejný citron je proti mravencům účinnější, než by se mohlo zdát. Důkladně pokapejte citronem všechny pukliny, kterými k vám mravenci lezou, a do rohu umístěte plátky citronové kůry. Je to ideální přírodní metoda hubení mravenců v kuchyni.

Další metoda, jak zlikvidovat mravence v kuchyni a ve spíži, je nasazení černého nebo cayenského pepře. Mravenci k vám přišli hledat cukr a setkají se s pepřem. Jeho vůně je dráždí. Pepřovou ochranu můžete aplikovat například na zadní část poliček ve spíži nebo přímo do mravenčí kolonie, pokud je příliš blízko vašeho domu.

close info shutterstock.com zoom_in Je nejvyšší čas začít hubit mravence, aby vám nepřerostli přes hlavu

Mravenci nesnáší nejrůznější pachy i postřiky

Mravenci nesnášejí pach octa. Připravte si tedy roztok ze stejného poměru vody a octa. Pokud máte doma rozprašovač, použijte jej k rozprášení octa na mravenčí kolonii nebo k patě domu, kudy pronikají štěrbinami dovnitř.

Chemické spreje a postřiky jsou rychlým a účinným způsobem, jak se zbavit mravenců v domácnosti. Spreje jsou vhodné pouze pro použití v interiérech. Venku je můžete sice použít také, ale první déšť je spláchne.

Pro použití v zahradách a sklenících jsou proti mravencům vhodnější granuláty a gely. Doporučit lze například lepivou past na mravence na bázi gelu, která je netoxická a spolehlivě je odchytí.

V poslední době se stále větší oblibě těší tzv. domečky proti mravencům. Velmi účinným řešením problému jak na mravence, je i takzvaný mravenčí bufet. Za tímto nevinným názvem se skrývá smrtící a snad i poněkud zákeřný způsob, jak mravence zahubit.

Mravenci mohou být otravní, ale naštěstí existuje mnoho účinných způsobů, jak se jich zbavit. Je důležité najít ten správný přístup pro vaši domácnost, ať už se jedná o ekologické metody bez chemie nebo o použití chemických prostředků.

