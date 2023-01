Jak udělat jednoduché domácí krmení pro ptáčky za pár korun. Zvládne to každý

Ptáci v zimě potřebují naši péči. Dopřejte jim lojovou kouli, kterou si snadno připravíte v pohodlí domova. Ptáci se k vám budou slétávat z celého okolí!

Paní zima k nám už dorazila a ptáci naši pomoc v blížících se mrazech a sněhu ocení. Na oplátku se nám v létě na zahradách postarají o všelijaké nežádané škůdce. Chybu rozhodně neuděláte ani jarním či podzimním přikrmováním, tím si ptáčky "naučíte" na celoroční službu, která zahrádkářům přijde rozhodně vhod.

Domácí lojové dobroty potěší sýkorky, brhlíky, strakapoudy i vrabce. Zdroj: Shutterstock.com / Kuttelvaserova Stuchelova

Myslete na ptáky ale také ve městech, kde je svým způsobem okrádáme o přirozené žití. Krmítko se dá vyřešit i u bytů, které nemají balkon či terasu - je snadno k dostání krmítko s přísavkami na sklo, většinou bývá i průhledné, abyste se mohli přilétajícími ptáky kochat. Nejlevnější seženete okolo 150 Kč.

Na výrobu krmení pro ptáky, kterou krásně ukázala a vysvětlila Daniela Hořínková, se můžete podívat v tomto videu:

Výroba lojových koulí

Samozřejmě si lojové koule můžete zakoupit v obchodě, ale jejich výroba je natolik snadná, že vám při tom mohou pomáhat i děti. A má to i jinou výhodu! Budete vědět, co za přísady jste ptáčkům dopřáli, plus nepoužijete zbytečně plastovou síťku, ve které se většina koulí prodává, stejně byste jí před aplikací měli odstranit, aby se do síťky nezasekla nožička hodujícího ptáčka.

Jaký tuk použít?

Na výrobu si nachystejte tuk. Můžete sáhnout po hovězím loji nebo využijte vepřové sádlo. Jestliže ani jednomu doma neholdujete, možná ve spíži najdete kokosový olej, který můžete použít taktéž. Naopak se vyhněte margarínům a palmovému tuku.

Semena, ořechy i sušené ovoce

Další ingrediencí jsou semena, ořechy, sušené ovoce, jednoduše to, na čem si ptactvo pochutná. Výběrem můžete ovlivnit i to, kteří ptáci budou vaši zahradu nebo okno navštěvovat. Přilepšit jim můžete hmyzem, který dodá ptákům proteiny. Je jen na vás, zda jim „menu“ nachystáte ze svých zdrojů či pořídíte v obchodě.

Jdeme ne to - krok za krokem

Nejprve si při nízké teplotě rozehřejte tuk, doporučuje se ho trochu podlít vodou, aby se zbytečně nepřipaloval.

Následně vmíchejte směs, kterou jste si předem nachystali, asi jedna ku jedné, ale důvěřujte svému oku, jednoduše „tak akorát“.

Promíchanou směsku nechte vychladnout, během chladnutí občas směs promíchejte.

A zbývá už jen vytvarovat, ale jak? Buď si pořiďte plnítko na lojové koule. Pokud se vám do obchodu nechce, stačí použít i borovou šišku, kdy do mezer naplníte směsku a necháte ztuhnout.

Jestliže máte menší nádobky ideální velikosti, vyložte je potravinářskou fólií, naplňte směsí a nezapomeňte na provázek, abyste mohli vzniklé dobroty snadno zavěsit.

Svoji službu splní rolička od toaletního papíru, starý hrneček, dětské bábovičky, apod.

Vždy do naplněné formy zapíchněte klacík, abyste ho buď mohli pak vytáhnout a protáhnout místo něj provázek na zavěšení, anebo tam klacík nechat jako přistávací dráhu pro ptáčky.

