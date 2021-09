Kočka vás v noci nenechá vyspat? Může mít problémy nebo potřebuje vychovat

Milovníci koček si jistě nechají líbit od svých mazlíčků cokoliv. Ale co když je noční buzení „páníčka“ něco víc? Zjistěte to v následujících řádcích.

Kdo chová kočku, možná noční budíčky od těchto čtyřnohých hbitých stvoření zná. Je to podobné, jako byste měli doma batole. Také k němu v noci několikrát vstáváte. A úplně si nejsem jistá, která varianta je lepší. Kočka k tomu přidá občas pochodování po obličeji a drkání svým čumákem do vašeho nosu.

Kočkám se musíme postarat o zábavu. Zdroj: Shutterstock.com / EugeniaSt

Kočka a její režim

Pokud se nad tím hlouběji zamyslíte, zjistíte, že kočka nedělá nic překvapivého. Aktivní jsou kočky zejména v noci, zatímco přes den jsou schopné proválet a prospat hodiny. Navečer ožívají a vyrážejí do „víru velkoměsta“ (do zahrady nebo na průzkum prostoru pod postelí).

Samozřejmě záleží na tom, jestli vaše kočka chodí ven nebo se zdržuje pouze v bytě. Pokud má přístup ven, v létě jí mnohdy potkáte jen u misky (a to jí častokrát musíte přemlouvat, aby vůbec přišla), protože se přes den uvelebí ve stínu a spí. Teplé večery jí hrají do karet a začíná to pravé kočičí rodeo. Ráno na rohožce občas najdete v řadě vyskládané rejsky, myšky, ptáky, ale někdy kočka svým úlovkem i překvapí! Mně jednou kocour přinesl domů malého králíčka od sousedů, který jim frnknul z králíkárny. Naštěstí živého. Dost mě překvapil i veverčí ocas, ale poté jsem zjistila, že veverku ulovil ptačí dravec a ocas se mu jíst nechtělo.

Kočka má políčeno na ptáky. Zdroj: Aleksandra Madejska / Shutterstock.com

V zimě se kočky zdržují doma více, hřejí si packy na sedačkách a u topení. Prolenoší den, večer se opět probouzí k životu a začnou jančit. Ven se jim do zimy nechce (fuj, vlhko a co teprve sníh!), tak si udělají oběť z vás. Jakmile zahlédnete, jak kočka hodí uši dozadu, prchejte! Vymyslela něco šíleného a jde to na vás vyzkoušet. Útok!

Vyplývá z toho následující: Budete kočičí režim respektovat, anebo zkusíte svého mazlíčka malinko převychovat?

Je vůbec možné kočku vychovat?

Kočky jsou „hraběnky“. Dělají si, co, kdy a jak chtějí. Dost často jsou to prodejné můry a člověk se jim nezavděčí. Ale i tak jsou lidmi milovány (i nenáviděny). Vychovat kočku je takřka nemožné, ale můžete se o to alespoň částečně pokusit a užívat si ničím nerušený spánek.

Pokud se teprve chystáte, že se koťátka ujmete, nezapomeňte mu od první chvíle zakazovat vstup do ložnice, popřípadě do postele (osobně si to nedokážu představit).

Často si s kočkou hrajte, ať se unaví, poté jí dejte najíst a padne jak hruška.

Kočka si lehce zvykne na vaše každodenní rituály. Což se týká i vstávání. Proto se doporučuje nedávat kočce najíst hned po vašem probuzení. Dejte jí jídlo do misky až při odchodu do práce, tím se vám prodlouží víkendový spánek.

Velkou chybou je vstát v noci ke řvoucí kočce a něčím se jí snažit uchlácholit (jídlem, pohlazením nebo i jen nadáváním), neboť kočky jsou tvorové vykutálení a záhy zjistí, že tato metoda řvoucího exota funguje a budete muset vstávat každou noc.

Kočky potřebují zábavu. Zdroj: dragi52 / Shutterstock.com

Změny v kočičím světě

Pakliže váš milovaný mazlíček začne dělat naschvály, je to jasný signál, že mu něco vadí. Přemýšlíte horem dolem, ale na nic, co by kočce mohlo překážet, nemůžete přijít? Kočky jsou děsné „hérečky“. I drobná změna může znamenat pro kočku nepřekonatelnou překážku. Nová předložka na záchodě, nová soška v obýváku, umístění misek, nová mini překážka po cestě do ložnice, změna parfému… Je toho spousta a musíte přemýšlet opravdu hodně důkladně.

Trestat kočku je zbytečné, nepochopí, za co ji káráte. Dočkáte se pouze toho, že na vás bude solidně naštvaná.

Když začne kočka v noci jančit z čista jasna, mějte se však na pozoru! Může se tak projevovat nějaký její zdravotní problém.

Siamská kočka Zdroj: rakenrolll / Shutterstock.com

Někdy je s kočkou nelehké pořízení, obzvlášť když v rodině nastane větší změna (narození dítěte, pořízení dalšího mazlíčka apod.). Pokud si už nevíte rady, existují specialisté, kteří se chováním koček intenzivně zabývají a dokážou poradit v mnoha, pro vás neřešitelných, situacích.

Zdroje: primanapady.cz, www.receptyprimanapadu.cz, www.koule.cz