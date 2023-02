Jak vidí pes: Je jeho svět opravdu černobílý? Vědci mají jasno

O tom, jak vidí nejlepší přítel člověka panovaly v minulosti dlouhé diskuse. Dnešní studie mají poměrně jasno. Psi v černobílém světě naštěstí nežijí, ovšem zcela jako člověk také nevidí. Jak vidí pes?

Názory na to, jak vidí naši čtyřnozí přátelé se různí. Někdo je přesvědčený, že psi jsou barvoslepí, jiní zase bez dlouhého přemýšlení vyhrknou, že psi vidí jen černobíle. Pravda není ani jedno z tvrzení. Odpověď na otázku, jak pes vidí, je mnohem složitější.

Vysvětlení, jak to se psím viděním skutečně je, najdete v tomto videu:

Největší mýtus o psech zbořen

Četným vědeckým studiím se podařilo vyvrátit, že by psi viděli černobíle. Nejlepší přátelé člověka vidí barevně, i když ne zcela tak jako my. Uspořádání jejich oka je od toho našeho mírně odlišné, což také způsobuje rozdíl ve vnímání okolí a obrazu, který vidí před sebou.

Hlavní příčinou toho, proč psi vidí jinak, je rozdílné množství tyčinek a čípků, neboli očních buněk. Zatímco my máme v oku tři druhy čípků, psi mají pouze dva, čímž je u nich způsoben problém s viděním zelené a červené. Na druhou stranu nás čtyřnozí mazlíčci z psí říše převyšují v počtu tyčinek, což je předurčuje k rozeznávání více odstínů šedivé barvy a k daleko lepšímu vidění v šeru a tmě.

Lidské oko se z hlediska množství čípků a tyčinek liší. Proto psi vidí trochu jinak. Zdroj: shutterstock

Jak je to s psí barvoslepostí

Dalším zažitým názorem je, že psi jsou barvoslepí. Ani to není zcela přesné. Pokud bychom porovnávali psí zrak s člověčím, svádělo by nás to ke kladné odpovědi. Ovšem i toto tvrzení má své limity. Pes barvy vidí, nicméně vidí jich jen omezené spektrum. Červenou a zelenou barvu psi jen těžko rozeznají. Bez problémů ale vidí barvu modrou, několik odstínů šedé a žlutou.

S ostrými rysy je potíž

Odlišnou oproti člověk mají čtyřnozí přátelé i ostrost vidění. Psi dokáží zaostřit na pouhých šest metrů, kdežto zdravé lidské oko bez větších problémů až na dvacet dva metrů. Na delší vzdálenost se tak psi raději spoléhají na čich a sluch. Zlobíte se občas na svého parťáka, že běží jinam, než kam mu aportujete míček? Věřte, že to nedělá schválně. Právě toto jsou chvíle, kdy pes není schopen podle zraku míček najít a utíká na jinou stranu, jakmile ale míček dopadne a při dopadu bouchne o zem, pes bez sluchové vady okamžitě nabere ten správný směr.

Ve velké dálce pes hračku neuvidí, řídit se bude při jejím hledání čichem a sluchem. Zdroj: shutterstock

Vybírejte psovi správné barvy hraček

Až tedy budete chtít svému mazlíčkovi udělat radost a budete bloumat mezi regály s psími hračkami, vzpomeňte si, které barvy jsou pro něj vhodné. Červenou ani oranžovou hračkou terno neuděláte, zvlášť pokud je určena ke hře venku na trávě. Pejsek ji jednoduše špatně uvidí. Raději sáhněte po fialové nebo modré barvě. Tu uvidí bez problémů.

