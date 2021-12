Jak zbavit kočičí záchod zápachu močoviny? Použijte ocet a sodu

Kočičí záchody jsou báječná věc. Ne že by byly esteticky zajímavé, ale milovníky koček zbaví jednoho velkého problému. Kočky žijící v bytě musí chodit na záchod a pokud chcete, aby ten svůj kočičí používaly, pak musí být opravdu čistý.

Kočičí záchod je skvělý pomocník

Kočky jsou bezesporu jiné než psi. Samozřejmě, vždyť je to docela jiný druh! To dá rozum, že se každé zvíře chová jinak a i nároky na chození ven, značkování či zahrabávání výkalů jsou u koček jiné než u ostatních domácích mazlíčků. Obecně lze říci, že jsou docela čistotné a své exkrementy zahrabávají i v přírodě. Pokud kočku chováte doma, pak čistá kočičí toaleta je nezbytnou nutností, což vám potvrdí každý, kdo kdy zažil, a hlavně na vlastní nos poznal, byt, kde kočky vyměšovaly nahodile.

Kočky jsou vhodné i do malých bytů a kočičí toaletu se naučí snadno používat. Zdroj: Sarah Newton / Shutterstock.com

Stelivo v kočičím záchodu zabraňuje nejhorší špíně

Do záchodů pro kočky se používá stelivo čili kočkolit, který se vyrábí z různých, více či méně přírodních materiálů. Jeho podstatou je zachytit moč a výkaly, aby neprosákly na dno kontejneru a šly jednoduše lopatkovitým sítkem vybrat ven. Takovýmto způsobem nejsou silně zapáchající exkrementy v kontaktu s kontejnerem, ale jen s jeho náplní. Po odebrání hrudek, můžete kočkolit používat ještě několik dnů, ale celková výměna se doporučuje jednou za týden. Samozřejmě situace může být individuální podle počtu zvířat v domácnosti i toho, jak moc času tráví kočka doma a zda chodí ven.

Stelivo pro kočky se vyrábí z různých materiálů. Zdroj: PakulinSergei / Shutterstock.com

Kočičí záchod vyčistíte i s domácími přípravky

Ideálně by tedy nádoba měla zůstat bez kontaktu se čpavkem páchnoucími kočičinci, ale nic není stoprocentní. Navíc pokud vám jednou za čas stelivo dojde a nahradíte jej dočasně pískem, budete muset nádobu pořádně očistit, než ji znovu použijete.

Na takový úklid nemusíte kupovat speciální přípravky. Zázračné enzymatické spreje, které neutralizují zápach kočičí močoviny fungují výborně. Pokud chcete vyčistit kočičí záchod, jde to i přírodní cestou s použitím toho co již máte doma.

Jak vyčistit kočičí záchod jednoduše a bez chemikálií

Zbavte nádobu veškerého obsahu a důkladně vysušte papírovou utěrkou. Na textil zapomeňte, něco takového rozhodně nebudete chtít prát a znova používat. Pokud je nádoba silně znečištěná se zbytky výkalů nalepených po stranách, připravte si pastu smícháním octa a jedlé sody. Místo sody lze použít i prášek do pečení, ten je mnohem slabší, ale také funguje. Pastu naneste všude, kde je třeba. Nechte působit dokud bublá a pak setřete. Opakujte tak dlouho dokud neodstraníte veškeré zbytky znečištění. Jestliže kontejner jen zapáchá bez viditelných nečistot, nachystejte si roztok vody a octa v poměru 1:1. Pořádně kartáčem a roztokem celý kontejner vyčistěte. Ocet zápach neutralizuje a jeho nepříjemný štiplavý pach za několik málo minut vyvětrá. Nezapomeňte vše důkladně osušit ještě před tím, než použijete nové stelivo pro kočky.

Pokud bude kočičí záchod zapáchat, kočky jej nebudou chtít používat. Zdroj: profimedia.cz

Zdroje: https://www.covybrat.cz, https://hobby.instory.cz