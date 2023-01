Většina lidí čistí svému psovi uši špatně nebo vůbec. Je to obrovská chyba

Hygiena psích uší není jen otázkou čistoty, ale hlavně celkového zdravotního stavu. Pejsci si svá ušiska neošetří. Když se už začnou škrábat a drbat, může být pozdě. Prohlížejte psím mazlíčkům uši pravidelně a naučete se je čistit, není to vůbec nič těžkého.

Zdroje: www.idnes.cz, www.chatar-chalupar.cz

Vyčistit psí uši zvládne každý

Ještě jste psí uši nečistili a někdo vás mezitím straší, že retrívrům, kokršpanělům a dalším plemenům s ušima dolů byste měli čistit uši i dvakrát týdně? Panika není na místě. Zaprvé je to trochu přehnané a za druhé čištění uší není zas až tak velké drama. Musíte se jen dobře připravit.

Čištění uší, stejně jako celá řada dalších zákroků, mytí a jiná péče o psa se nejlépe dělá venku. V zimních měsících to však není tak jednoduché a ani praktické, ale to nevadí. Jen se připravte na to, že pes nemusí být úplně nadšený a že vám pak hlavu otře o první křeslo, které mu bude stát v cestě.

Pokud si pes vytře uši plné olejových kapek do koberce, určitě vás to nepotěší. Zdroj: Shutterstock

Problémy se psíma ušima

Čištění zvukovodu by nemělo být prováděno vatičkami na špejli, borovou nebo obyčejnou vodou. Těmito všemi byste mohli psovi navíc i uškodit.

Je sice pravda, že psům s převislýma ušima je dobré ušiska prohlížet častěji a pravidelně, alespoň jednou týdně, ale určitě není nutné čištění dvakrát týdně. To uvidíte až podle stavu uší a zda váš pejsek trpí na plísně, záněty nebo nadměrnou tvorbu mazu, na parazity či jiná onemocnění uší či zvukovodu. Nutnost čištění uší se také jistě odvíjí od roční doby a způsobu života vašeho psa, neboť jsou jistě rozdíly mezi psy, kteří vlezou do každé kaluže, či psi žijící celoročně venku nebo v bytě.

Pejsci s ušima dolů trpí na problémy zvukovodu častěji, ale všem psům je třeba uši kontrolovat. Zdroj: Shutterstock

Co si připravit na čištění psích uší?

Zajistěte si potřebné pomůcky. K čištění uší psa budete potřebovat čisticí roztok, měkký hadřík nebo vatový tampon, a pokud je to nutné, také pinzetu v případě odstraňování velkých kusů nečistot či klíšťat.

Pes by měl být v klidu a vy jej musíte mít pod kontrolou. Což může vypadat velmi rozdílně. Někdo sice doporučuje psa zaměstnat nebo mu dát hračku, ale v budoucnu se bude o psa klidného a oddaného vašim dotekům i povelům snadnější postarat. Zvykne si a nebude utíkat nebo bojovat s vámi.

Každý majitel by měl umět se psem manipulovat, uklidnit ho a sahat na něj tak, aby mohl zkontrolovat uši, tlapy, kožich nebo zuby. Zdroj: Shutterstock

Jak čistit uši pejskovi?

Pokud se stále obáváte, podívejte se na toto video. Hned vám bude jasné, že čištění může být hračka, když si pejsek zvykne a bude v klidu:

Pomocí měkkého hadříku nebo vatového tamponu očistěte ušní boltce od vnějších nečistot a odumřelé kůžičky. Nesmíte ale tlačit příliš hluboko do ucha, aby nedošlo k poškození ušního kanálu.

Pokud používáte čisticí roztok, ideální jsou olejové kapky, kápněte přiměřené množství (viz příbalový leták) do ucha psa a nechte jej působit podle pokynů výrobce. Ucho nechejte spadnout dolů a přes boltec jen trochu promněte v místě, kde je zvukovod, aby se kapky dostaly do všech zákoutí vnitřního ucha. Následně otřete ucho od nečistot a nadbytečného roztoku.