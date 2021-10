Jak vyhnat kočky ze zahrady, aby pelášily jako o život a aby se už nevrátily

I když jsou kočky často pořádnými mazly a milovanými chlupáči, v zahradě jsou nenáviděnými a protivnými návštěvníky, které toužíme vyhnat. Pokud si kočky vaši předzahrádku oblíbí, máte zaděláno na problém. Víte, co může pomoci vyhnat kočky ze zahrady?

Kočky v zahradách často škodí

Není důležité, jak roztomilé nebo heboučké jsou, kočky nejsou vítanými návštěvníky zahrad. Během svých her i lovu dokáží poškodit okrasné rostliny i zeleninové záhony. A to není ještě vůbec to nejhorší. Pokud se rozhodnou používat vaši zahrádku jako toaletu, pak přeji pevné nervy a hodně zdaru. Vyhnat kočky ze záhonů není jednoduché. Čím kypřejší půda, tím pro kočky lepší a brzy také smradlavější. Bohužel není hnojivo jako hnojivo a kočičí exkrementy do zahrady nepatří.

Kočky často na zahradách škodí. Zdroj: vitec / Shutterstock.com

Kočky vyžeňte ze zahrady přírodními repelenty

Naštěstí pro majitele zahrad, kočkám často vadí různé aromatické rostliny. Vyzkoušejte osázet pozemek květinami, které kočky nerady, nebo použijte jiné běžné domácí potřeby.

Routa kočkám nevoní

Routa vonná se ve středověku používala na vyhánění zlých duchů. Dnes ji zahradníci doporučují na vypuzení koček. Těm aromatická routa nevoní. Její vysazení se doporučuje hlavně k cestičkám a hranicím pozemku.

Routa vonnná je nenápadná, ale kočkám vadí. Zdroj: Shutterstock.com / Max_555

Pelargonie vypudí kočky z parapetu

Pelargonie čili muškáty jsou také velmi aromatické, čehož si můžete všimnout i při běžné manipulaci a otěru o listy. Muškáty vám pomohou vypudit kočky z parapetů, kam rostliny běžně umisťujeme v květináčích pro okrasu.

Muškáty neboli pelargonie jsou stálicí našich balkonů a oken Zdroj: Profimedia.cz

Kopřivěnka vypudí ze zahrady kočky, ale i psy

Už jste slyšeli o kopřivěnce psí? Je to rostlina, o jejímž správném zařazení se vedou spory. Patří někam mezi africké barevné kopřivy a rýmovník. Kopřivěnka, latinsky Coleus caninus, je nenáročná rostlina s fialkovým květem, která je skutečně velmi aromatická. Její vůně se přirovnává k eukalyptu, což očividně některým kočkám, ale také psům dost vadí.

Vyhnat kočky ze zahrady není jen tak

Pamatujte, že hlavně kočky milují prokypřenou suchou půdu, proto se hodí taková místa osázet právě aromatickými květinami. Ve výčtu kočkám protivných rostlin se také často uvádí všem dobře známá levandule. Někteří majitelé mají ale s levandulemi zcela opačnou zkušenost. Jejich mazlíčci se v rozložitých keřích rádi válejí a odpočívají, takže se zdá, že i zvířata mají různé preference.

Levandule by také měly kočkám vadit, ale některé se jimi odradit nenechají. Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

Univerzální odpuzovač koček v zahradě neexistuje

Bohužel zaručený odpuzovač koček neexistuje. Definitivně je zažene ostřejší pes! Pokud ale po čtyřnohém příteli člověka netoužíte, pak vyzkoušejte třeba toto. Zahrádkářům se osvědčilo rozsypat po záhonku kajenský pepř nebo nakrájenou kůru z citrusů. Silně aromatický a štiplavý pepř dokáže kočky odradit alespoň dočasně, dokud jej déšť nespláchne. Pokud si i za tuto krátkou dobu najde kočka nový pozemek, máte vyhráno.

Volně vypuštěné kočky domácí mají na svědomí množství ptáků a další neplechu na zahradě. Zdroj: forestpath / Shutterstock.com

Zdroje: https://www.nasezahrada.com, https://en.wikipedia.org