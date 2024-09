Kočky jsou milá zvířata, ovšem do té doby, než si z vašich záhonů udělají svoji toaletu. Jak je můžete zastavit?

Kočky domácí (Felis catus) jsou prostě malé šelmy. Na rozdíl od psů nejsou vázané jen na jedno místo. Proto je běžné, že tyto „číči“ a „mourkové“ se pohybují na různých pozemcích po celém okolí. Což o to, když se vyhřívají na schodech a nedělají neplechu, o nic nejde.

Horší je, když zapojí do hry svoje pudy. Kočky jsou teritoriální zvířata a svůj rajón si pečlivě hájí a značkují. Pro vás to bohužel znamená, že vaše zahrada bude plná kočičích exkrementů, které mají fungovat jako hraniční kámen pro další kočičí kolonizátory. Co s tím?

Nebezpeční parazité

Což o to, vlastní kočce prominete ledacos, ale aby cizí kočka měla patent na vaši zahradu, to už se vám líbit nemusí. Obzvlášť, když si uvědomíte, že kočičí výměšky obsahují nebezpečné parazity, které mohou způsobit infekční onemocnění – toxoplazmózu.

Stačí, abyste poté pozřeli kontaminované ovoce nebo zeleninu a problém je na světě. Toxoplazmózu může dospělý člověk nějak překlenout, ale extrémně je nebezpečná pro těhotné ženy a děti.

Nemoc, která zasahuje tělo i psychiku

Toxoplazmóza má inkubační dobu 1 – 3 týdnů a ohlašuje se především zvýšenou teplotou, malátností, bolestmi svalů, hlavy, poruchami zraku a zduřením lymfatických uzlin. Infekce může zasáhnout i psychiku a zpomaluje postřeh a běžné reakce.

Proto lidé s toxoplazmózou mají například třikrát vyšší riziko dopravních nehod. Abyste tomuto onemocnění předešli, musíte vyhnat nevítané kočičí návštěvy z vaší zahrady. Jak?

close info Profimedia zoom_in Kočičí výkaly mohou být zdrojem nebezpečných parazitů.

Aromatická stopka

Kočky nesnáší ostré vůně. Využijte toho a připravte pro ně „přírodní odpuzovadla“. Jak na to: Na místo, kam chodí na záchod, nasypte černý pepř, kávovou sedlinu, česnekovou drť nebo nakapejte trochu jablečného octa. Podobně nesympaticky na kočky působí i citrusy. Proto se neostýchejte a využijte třeba citrusovou šťávu nebo citronové nebo pomerančové slupky. Uvidíte, že brzy už na zahradě žádnou kočku neuvidíte!

Tip navíc: bylinky

Pokud chcete, aby se cizí kočky držely dál od vaší zahrádky, vysázejte u plotu aromatické bylinky, které nesnáší. Jde zejména o měsíček lékařský, levanduli, tymián citronový, polej obecnou nebo kopřivěnku psí. Výhodou těchto rostlin je, že jsou krásné na pohled a lidským nosům příjemně voní. Takže nakonec na tom ještě vyděláte!

