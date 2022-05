Jak vyhnat kunu: Zaútočte přímo na čenich, její nejslabší místo

Kuna je roztomilá na obrázku, ale když začne řádit na půdě chalupy nebo domu, či objeví šasí vašeho auta, rychle změníte názor. Jak vyhnat kunu, je velkou otázkou. Kuny jsou sice plaché, ale když všechno utichne, jsou hned zpět a velmi aktivní. Odborníci radí vyhnat kuny zápachem. Ale jak?

Zdroje: www.idnes.cz, pestujme.cz

Kuny jsou roztomilé i škodlivé

Prý je dobré zaútočit na čenich. Tak nějak popisují lidé i vhodnou obranu proti útoku žraloka. Ať už je to žert nebo vážně míněná rada, v případě kun jde o dobrý nápad. Citlivý kuní čenich nesnáší některé pachy a toho je vhodné využít. Nespoléhejte však jen na to a klidně zkombinujte víc způsobů obrany proti kunám, dokáží být nejen velmi rušné, ale také jsou schopné napáchat spoustu škod. V případě, že vám vlezou do auta, jde o učiněnou katastrofu.

Vystrnaďte kunu pachovými nástrahami. Zdroj: Profimedia

Víte jistě, že u vás škodí kuna?

Výskyt kuny nebývá těžké odhalit. Máte-li ji na půdě, pak si můžete všimnou nejen hluku, ale také toho, že vám ničí izolaci či uschované předměty. Kuna, která se pohybuje kolem domu a v zahradě, za sebou také zanechává značky. Těmi jsou především její výkaly. Nejčastěji je umisťuje na vyvýšená místa, obvykle jsou to větší kameny v zahradě, sloupky plotu apod.

Pozor na lidské pachy, kuny si mohou zvyknout

Překvapivě kunám lidský pach nemusí vadit a prý je vhodné používat rukavice při rozmisťování předmětů. Jestliže zvíře ucítí člověka, prý se už těchto odpuzovačů nebojí. I když se často mluví o použití lidských vlasů pro vypuzení zvířete, někteří odborníci naopak upozorňují, že kuny jsou už na lidi zvyklé a nepředstavují pro ně hrozbu. Mohou jim však vadit jiné zápachy. O které kuní repelenty jde?

Kuna není v domě vítaným hostem. Zdroj: Profimedia

Vyžeňte kunu pachovými odpuzovači

Výrazné vůně jako parfémy, ale také rozbité zkažené vejce se doporučují jako odpuzovače proti kunám. Jak už bylo řečno, lidské vlasy na vyhnání kun mnohdy nestačí, někteří doporučují rozmístit na půdě, ve sklepě či okolí kuního teritoria kočičí a psí chlupy. Za extrémní považujeme použití lidské moči či zvířecích výkalů, i když patrně i tyto pachy působí na kuny repelentně.

Kunám někdy vadí také naftalín nebo česnek, nicméně pachové odpuzovače nepůsobí vždy stejně, neboť si na ně mohou tato zvířata brzy zvyknout. Vyzkoušejte, co se osvědčí vám.