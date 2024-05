Jak vytáhnout psovi klíště? Umíte to a máte vhodné nástroje? Odborníci doporučují tento postup, ale zároveň upozorňují na prevenci. Co dělat, abychom zvířata ochránili?

Nejen lidé, ale i psi trpí na klíšťata

Přinesl si i váš mazel z procházky pár nevítaných hostů v kožichu? Klíšťata netrápí jen lidi, ale samozřejmě i zvířata včetně psů. Jaký trik či pomůcku máte vy a které doporučují veterináři?

Na jednoduchý nástroj a jeho použití k odstranění klíště ze psí srsti, se můžete podívat zde. V tomto příspěvku z YouTube kanálu Helathcare for Pets se můžete podívat pod ruce zvěrolékaři v jeho ordinaci.

Zdroj: Youtube

Jak zbavit psa klíštěte?

Někdo kroutí, jiní tahají přímo prsty. Co doporučují odborníci? Klíšťata samozřejmě představují riziko přenosu nemocí i na psy, a proto je vhodné také u zvířat kontrolovat pokožku po návratu z procházky.

Klíšťata bývají často viditelná na odhalenějších slabinách, nicméně jsou schopná přisát se kdekoli, a to včetně hlavy, zadečku nebo mezi prsty. Všímejte si nerovností na srsti, ale psa také celého prohmatejte a zkontrolujte nejen pohledem, ale právě i pohmatem.

Pracujte s čistými nástroji a ruce si ideálně chraňte gumovou rukavicí. Klíště je ideální uchopit pinzetou za hlavičku, tedy co nejblíž k pokožce a kývavým pohybem od kůže jej vytáhnout.

V případě háčku na klíšťata, který jste mohli vidět v příspěvku, se doporučuje pomalé kroucení nebo vyviklání jako při práci s pinzetou. Po zákroku nástroje i ruce dobře umyjte.

Zvěrolékaři mají také za to, že případné zbytky klíštěte v rance nepředstavují problém, ale důležité je na klíště netlačit, nedusit jej mastmi nebo krémy. Pokud kousek klíštěte v kůži uvízne, snažte se jej pinzetou co nejlépe odstranit. Ranka by totiž hnisala a v místě sání by se mohl vytvořit bolák, který je v srsti hůř léčitelný.

Místo, kde bylo klíště přisáté, je vhodné vydesinfikovat. Klíšťata nemačkejte, ale vhoďte je například do skleničky s olejem, octem nebo alkoholem, abyste je zabili.

close info Sascha Preussner / Shutterstock zoom_in Klíšťata přenáší vážné nemoci, jako je borelióza, babesióza, anaplasmózu a u psů vzácně také encefalitida.

Preventivně chraňte i psy

Nezapomínejte ani na prevenci. Psa můžete také nastříkat vaším repelentem, ale patrně využije hned první příležitosti, jak nepřirozený zápach překrýt něčím extra smradlavým!

Používejte proto přípravky určené pro psy, což jsou různé spreje, kapky, obojky, ale také tablety, které působí velmi dlouho a díky nimž se klíšťata ani nepřisají.

Také u psů se totiž může objevit babesióza, anaplasmóza či borelióza. Lymeskou boreliózu u zvířat prozradí také červený výrazně kulatý flek, který však může být pod srstí téměř neviditelný.

U zvířete se onemocnění projevuje horečkou, otoky kloubů a uzlin, může dojít k nechutenství i letargii. Bolestivé otoky kloubů či přímo artritida se pak projevují citlivostí na dotyk i kulháním. Příznaky nepodceňujte a raději vyhledejte odborníka.

I mozková encefalitida se může u psů objevit, ale jde o onemocnění méně časté, a navíc v případě zvířat postihuje jen ta, která mají sníženou funkci imunitního systému.

