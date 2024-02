Naši domácí mazlíčci nadělají často z nudy v bytě zbytečné škody. Jak se těmto okamžikům vyvarovat a nejlépe zabavit psa, který zůstal sám doma?

Ne každý majitel psa má možnost trávit se svým miláčkem celý den. Bojíte se nechat svého psa doma samotného a máte pochyby, jak to váš čtyřnohý parťák zvládne? Určitě nikdy psa nenechávejte dlouho o samotě, pokud ho máte doma pouze chvíli. Musíte s tréninkem začít postupně. Stejně tak svého psa naučte, že je možné se zabavit, a to vhodným způsobem. Chce to jen důslednost a špetku trpělivosti. Platí to nejen pro vašeho psa, ale i pro vás!

Jak naučit psa, aby byl bez potíží doma sám? Podívejte se na YouTube video na kanálu The Riedels & wolfdogs:

Zdroj: Youtube

Základem je dostatečné venčení

Prvním krokem k úspěchu, aby pes zvládal pobyt doma sám, je vždy dobře vyběhaný a příjemně unavený pes. To by měl být vždy, než opustíte byt po venčení. Nejlépe bez vodítka, aby se mohl opravdu dostatečně vyskotačit. Učte ho například chytat a nosit míček.

Po návratu pamlsek

Pokud pes vše dokonale zvládal, odměňte ho doma malým pamlskem. Vhodná je například žvýkací tyčinka z kávového dřeva, která je poměrně tvrdá a zabaví zvíře na opravdu dlouhou dobu. Navíc se z ní během žvýkání uvolňují jemná vlákna, která plní funkci zubní nitě. Jsou neškodná a pes je může spolknout, protože je normálně stráví.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Psa pečlivě venčete a hrajte si s ním.

Žádné dlouhé loučení

Jakmile budete odcházet, vyhněte se i zbytečně zdlouhavému loučení. Nemusíte vysvětlovat kam jdete a kdy se vrátíte. Raději odcházejte v klidu, rychle, a nejlépe tak, aby si toho pes ani nevšiml. Jakmile se však vrátíte domů, dejte psovi okamžitě najevo, že ho rádi vidíte!

Zvuky a světlo

Pro větší klid psa můžete doma před odchodem pustit televizi nebo rádio. Díky tomu ho nevyruší neznámé venkovní zvuky, na které by mohl začít reagovat štěkáním nebo neadekvátním chováním. Stejně tak ve tmavých prostorách nechte svítit světlo. Postačí i klasická dětská světýlka do zásuvky. Pes se bude cítit bezpečněji a klidněji.

close info www.thinkstockphotos.com zoom_in Jakmile budete odcházet, vyhněte se i zbytečně zdlouhavému loučení.

Pes potřebuje podněty

Výborným prostředkem je vždy psa dostatečně zabavit, a to i ve vaší nepřítomnosti. Aby nemyslel váš psí parťák na vyvádění hloupostí, zabavte ho hračkami. Pořiďte mu interaktivní hlavolamy, které ho zaměstnají na dlouhé hodiny. Jde o různé desky se schovávačkami, posuvnými šuplíčky a šoupátky. Když do nich vložíte dobroty, pes je bude chtít vydolovat čumákem, což nějakou dobu trvá! Současní výrobci dokonce nabízejí i různé úrovně obtížnosti, protože někteří obzvláště chytří psi si rychle zvyknou, jakým pohybem pamlsek vydolovat a hračka je začne záhy nudit. Výborné jsou i míčky s menším plnitelným otvorem. Můžete psovi také připravit malý kvíz s drobnými pamlsky, které na něho políčíte po místech, kam má dovolený přístup.

Zdroje: www.mujchlupac.cz