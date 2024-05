Bojujete se psem pokaždé, když jej chcete vykoupat? Podívejte se, co radí odborníci a vyzbrojte se třeba burákovým máslem a drátěnkou!

Koupat se musí psí rošťáci i chlupaté slečinky

Malí i velcí psi si užívají často vycházky na sto procent a neopomenou proběhnout potokem, lehnout do louže či prozkoumat rozbahněný kraj cesty. Jiní spořádaní a kaluží nedbalí pejsci si své dlouhé splývavé chlupy urousají i na mokrém chodníku nebo v trávě. Tak jako tak, psy je třeba občas umýt, a pokud není krásný slunný letní den i tato činnost se musí odbývat ve vaší koupelně. Ale co chlupy?

Na YouTube kanálu McCann Dog Training pro vás připravili toto video, kde vám Steve prozradí, jak si usnadnit mytí psů ve vaně.

Zdroj: Youtube

Je burákové máslo pro psa?

V českých domácnostech není burákové máslo tak časté, ale faktem je, že pejskům opravdu chutná a nijak jim neublíží. Jeho mazlavá konzistence zajistí, že pes neslupne všechno hned naráz a bude muset místo důkladně olízat, aby si mohl máslo opravdu vychutnat všechno.

Stejný trik používají pejskaři po celém světě i pokud je nutné psům stříhat drápky nebo dělat jiné nepříjemné kontaktní úkony na psech.

Burákové máslo klidně vyzkoušejte, ale pamatujte, že by nemělo být solené a pejskům stačí jen troška. Pořád jde o pamlsek, ne o výživnou svačinku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Psa polepeného pískem do vany nepouštějte, ale napřed jej venku pořádně očistěte kartáčem.

Co s chlupy a jak koupat psy?

A co ty chlupy? Ideálně byste měli mít na odtoku do odpadu sítko, a to nejen když myjete psy. Pokud však sítko z nějakého důvodu chybí nebo máte odtok nestandardní a není jednoduché sítko tohoto typu najít, zkuste použít drátěnku.

Ta může snadno ochránit klasický malý odtok, ale ve sprchových koutech jsou dnes často k vidění dlouhé úzké mřížky, které sahají přes celou jednu stranu sprchového koutu. Co s tím? Drátěnku můžete použít i v tomto případě. Prsty nebo pomocí jídelního nože zvedněte mřížku a drátěnku strčte do odtoku do odpadu, který se skrývá pod ní.

Na mytí psa se vybavte také vhodným šamponem a ručníkem. Pokud vás nutnost vykoupat zvíře překvapila a nemáte šampon pro psy, rozhodně nepoužívejte ten váš, ale třeba jemný dětský šampon.

Vhodnou alternativou je také kastilské mýdlo, které je šetrné a univerzální, případně dětský šampon. Pokud bude váš pes příliš navoněný, na první vycházce bude chtít pro něj nepříjemný pach přebít něčím extra smrdutým.

Pokud je povrch vany kluzký, vyložte dno starým ručníkem. Pejskovi nebudou nožky podkluzovat a bude se méně bát. Další suchý ručník budete potřebovat také na to, abyste psa řádně po koupeli osušili. Ideálně ještě ve vaně.

