I pejsci se bojí neznámého a velmi podivného prostředí veterinárních ordinací. Špatné vzpomínky se do paměti vpijí jako inkoust a nepříjemné pocity spojené s veterinářem jde jen těžko vyzmizíkovat. Zkuste to ale! Zbavte sebe i psa obav a zvládněte návštěvu ordinace levou zadní!

Jak zbavit psa strachu z veterináře?

Nejen jejich majitelé, ale i jejich pejsci jsou stresaři. Bojí se, zmatkují, mohou být agresivní nebo i zcela strnulí. Na stres reagují všelijak a stejně jako lidé i psi se často bojí veterináře. Jak se na návštěvu v ordinaci zvěrolékaře připravit, aby váš pejsek zvládl čekání i prohlídku dobře a bez zbytečného nervového vypětí?

S tím, jak připravit sebe i psa na návštěvu veterináře vám pomůže tento příspěvek z YouTube kanálu Grisha Stewart Academy of Dog Training & Behavior.

Zdroj: Youtube

Natrénujte, co se dá!

V přípravě přípravy psa na návštěvu lékaře je třeba především vzít rozum do hrsti a být pejskovi oporou, nebát se a poskytnout veškerý možný komfort i nácvik, který vás oba připraví na cestu k veterináři i návštěvu ordinace.

Před návštěvou je nutné naučit psa cestování autem, případně jiným dopravním prostředkem. Pokud budete používat přepravní box, i s ním by měl být pes sžitý. Cestování by mělo být pro zvíře co nejpříjemnějším zážitkem. Vhodné je trénovat krátké pobyty v přepravním boxu a podnikat krátké výlety dopravními prostředky.

Pokud je to možné, můžete vzít psa k veterináři bez toho, aby jej čekalo nepříjemné vyšetření, stání na stole či jakékoli jiné nekomfortní situace. Přátelská návštěva spojená s pamlskem může psovi pomoci zvyknout si na zvláštní nové prostředí. Pokud to nevyžadují okolnosti návštěvy zvěrolékaře, snažte se také neměnit každodenní rutinu.

close info Kamil Macniak / Shutterstock zoom_in Ne každá návštěva veterináře se obejde bez bolístky.

Tipy a triky do čekárny u veterináře

Během návštěvy je nezbytně nutné, aby klid zachoval majitel i v případě závažného problému. Zvířata rozhodně váš neklid vycítí a působí na ně jako katalyzátor vlastních pocitů. Vaše nervozita může být spouštěčem, kterým celou situaci vyhrotí. Máte-li možnost, objednejte s k veterináři jako první nebo naopak poslední.

Abyste odvedli pozornost od nepříjemné návštěvy, psa rozptylte pamlsky či hrou. Nebývá to vždy možné, ale jistě se můžete zvířeti intenzivněji věnovat, aby na něj nepadla tíha situace. Pomoci vám může i psí deka nebo jiný oblíbený předmět.

Také po návštěvě psa podpořte nejen pochvalou, ale také i pamlskem, procházkou nebo jiným rozptýlením, které mu pomůže na zážitky z veterinární ordinace rychle zapomenout.

Zdroje: pesweb.cz, k9ofmine.com