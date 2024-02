Možná jste již zkušenými pejskaři, možná ale s chovem čtyřnohých mazlíčků teprve začínáte. Ať už je to jakkoliv, vždy se hodí pár dobrých rad odborníka, jak svoje milované zvíře dobře vychovat, odstranit tak možné problémy a navodit tím ještě lepší vztahy.

“Můj pes poslouchá na slovo, jen ještě nevím, na které,” můžeme slyšet od některých chovatelů psů, jejichž miláček si nekontrolovatelně pobíhá po parku bez naděje, že by se snad podvolil vůli svého páníčka či paničky, na zavolání se vzdal svých zájmů a přišel. Jistě, někdy je to akceptovatelné, ale často v takové situaci ztratí nervy všichni okolo, přičemž musíme brát v potaz také nebezpečí, která na neposlušného psa i náhodné kolemjdoucí číhají. Bude tedy rozhodně lepší přijít na to, které slovo je to kouzelné a jak naučit své zvíře (za které neseme plnou odpovědnost) poslušnosti.

Jak zvládnout nezvládnutelného pejska? Psí pomoc na youtube vám poradí:

Zdroj: Youtube

Čas a trpělivost

Není to většinou nic jednoduchého a musíme počítat se soustavným a déletrvajícím výcvikem. Některá zvířata jsou chápavější a poddajnější, jiná se budou dlouho bránit představě, že to nejsou ona, která rozhodují o tom kdo, kdy a kam poběží. I takovým se ale dá vysvětlit, kdo tady musí velet, jen to bude zkrátka déle trvat. Tak se do toho pusťme.

Klid a prostor pro psí přemýšlení

Základem, který potřebujeme zajistit ještě dříve, než provedeme první pokus o nácvik jakéhokoliv povelu – zvláště na počátku tréninku – je uklidnění zvířete. Nebudeme tedy rozhodně trénovat poblíž dětského hřiště, na sportovišti nebo na rušné křižovatce. Odvedeme zvíře do klidu a můžeme začít. Pokud se pes nebude chtít uklidnit, podržíme jej v klidu a bez jakéhokoliv mluvení tak dlouho, až se uvolní. Možná se to nepodaří napoprvé, ale to vůbec nevadí. Jde o celý zbytek jeho života, mějme s ním trpělivost.

První kroky budou složitější

Když je zvíře dostatečné klidné, bude mít dost času a prostoru pro zpracování informace. Opakujte v klidu pokyny (vždy jen jeden v jednom tréninku, alespoň na počátku výcviku) a za uposlechnutí psa odměňte pamlskem. Takové činnosti je třeba se věnovat tak často, jak jen to půjde. Čím častěji, tím lépe, pro psa se to stane samozřejmou a běžnou součástí života, která jej nebude nijak obtěžovat. Příkazy je třeba opakovat opravdu mnohokrát, aby si je zvíře zafixovalo a přijalo je. Nikdy nezapomínejte zvíře na konci tréninku pochválit a za odměnu si s ním pohrát. Příště už bude vědět, že na konci výcviku bude také legrace.

close info www.shutterstock.com zoom_in Abyste mohli dát psovi volnost, musíte si být jisti, že na zavolání přiběhne

Změny přijdou až později

Důležitou podmínkou v začátcích výcviku je nejen již zmiňovaný klid, ale také stejné podmínky v několika základních “lekcích”. Cvičíte-li tedy psa například v bytě, pak volte vždy stejnou místnost. Pes si tak lépe vybaví, co minule za stejných podmínek udělal před tím, než byl pochválen. Až po určité době, když si zvíře pokyn vezme za svůj, můžete změnit místo a další podmínky. Pamatujte ale na to, že nesmíte zvíře přetěžovat. Jakmile se dostane do stresu, zapomene vše, co se naučilo a začne zmatkovat ve snaze přijít na to, co po něm chovatel vlastně chce. V takovém případě je třeba začít tak, jako při prvním tréninku, tedy dokonalým uklidněním.

Práce na celý psí život

Uvidíte-li, že si zvíře začíná pokyn osvojovat, máte do jisté míry vyhráno. Ovšem je to jen začátek, rozhodně nejste u konce práce ve výchově svého miláčka. Ta bude pokračovat prakticky po celý jeho život, i když to po čase bude mnohem jednodušší. Za prvé si oba osvojíte vědomosti, které vás sblíží, budete se dobře znát a tedy i vědět, co v jaké chvíli od svého parťáka očekávat a s přibývajícími nacvičenými pokyny půjde další výchova přece jen jednodušeji. Stojí to hodně času, ale stojí to za to.

