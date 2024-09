ADHD u psů: Určitá plemena ho mají v genech, nepomůže výchova ani akční život

7. 9. 2024

Co pes, to jiný vzhled a povaha. Věřili byste tomu, že některé duševní nemoci postihují nejen člověka, ale i psí rasy? Co třeba ADHD?

O dětech s ADHD se říká, že jsou vznětlivé, akční a téměř nezvladatelné. Totéž prý platí i o některých psích svěřencích. Přílišná impulzivita a hyperaktivita se týká většinou malých teriérů a borderkolií, které jsou svým temperamentem proslulé. Ale i další rasy, které vás mohou svým chováním doslova zaskočit. Autor videa, How ADHD, vám prozradí více souvislostí o pejscích a téhle nemoci. Více na kanále YouTube.com. Zdroj: Youtube Nenapravitelný jezevčík Jedním z pejsků, který vám obrátí život vzhůru nohama, je jezevčík. Přestože na první pohled působí klidně, v jeho těle koluje docela divoká krev, která se projeví v momentě, když pejska pustíte ven. Jezevčík miluje různé krtčí a myší díry. Pokud ho pustíte na zahradu, změní se vaše zeleninová zahrádka v jedno velké pohřebiště, které bude působit, jako kdyby ho zvalchovalo stádo divočáků. Jezevčík nejen, že rozhrabává díry, ale také si rád zahrabává různé poklady, jako jsou zbytky jídla, hračky a nepohrdne ani vašimi ponožkami. Před běsněním jezevčíka nejste v bezpečí ani v momentě, když nemáte zahrádku a vlastníte pouze byt. Majitelé těchto psů si často stěžují, že jim jejich mazlíček rozhrabal postel, koberec nebo koš s vypraným prádlem. Slídiči se silným pudem Pokud jste si pořídili psa-slídiče, počítejte s tím, že jeho lovecký pud je silnější než vaše příkazy, výhrůžky a varování. Při procházkách váš „čmuchal“ prozkoumá každý keř a každou popelnici, kde ho bude až magicky přitahovat cokoliv, co je v rozkladu nebo cítit mršinou. Klid doma nebudete mít ani s rozeným hlídačem jako je třeba německý ovčák, který vyštěká každého, kdo se přiblíží k vašemu plotu. Pozor byste si měli dát i na salašnické psy. Jejich přirozeností je dohlížet na dobytek, aby se při pastvě neztratil. Totéž – možná s menší intenzitou – pak mohou dělat i vůči vašim návštěvám, které budou doslova prohánět do té doby, než zmizí z dohledu. Zvědavá štěňata Určitá forma energičnosti a hyperaktivity se týká i malých pejsků, kteří objevují svět. Štěňata milují kousání, žužlání, ochutnávání, cupování… Prostě všechno, co mohou vzít do tlamy a na chvíli si s tím pohrát. Výjimkou není ani kousání bot, chytání za nohavici nebo demolice různých věcí v domácnosti. Což o to, štěně malé rasy se dá ještě nějak zvládnout. Pokud ale máte doma „mlaďocha“ většího plemene, zažijete s ním pořádný adrenalin. To je případ borderkolie, ohaře, německého ovčáka nebo dalších hlídacích psů. close info Profimedia zoom_in Štěně je temperamentní samo o sobě. Některé rasy vám ale dají více zabrat. Akčnost coby důsledek stresu Podle veterinářů může být hyperaktivita spojená s dlouhodobým stresem. Pejsci ve svém zoufalství pak mají tendenci dělat všechno, aby potlačili svou úzkost, strach nebo bolest. Proto se občas chovají jako blázni. Hodně je to patrné při separační úzkosti, tedy strachu z odchodu páníčka. To pak začnou běhat, zrychleně dýchat, slintat a doslova „svého člověka“ pronásledovat, jen aby neodešel z domu. Jakmile za páníčkem „zapadnou dveře“, začnou s demolicí bytu. Tělesné tresty, elektrické obojky nebo zavírání psa do klecí tento stav nevyřeší. Bohužel jen prohloubí jeho úzkost a sklony k sebepoškozování. Jako péro z gauče.... Studie prokázaly zajímavou souvislost mezi hyperaktivitou, impulzivitou, nepozorností a obsedantně – kompulzivním chováním. To znamená, že pejsci, kteří inklinují k ADHD, mívají často i sklony k obsedantně-kompulzivní poruše, kterou doprovázejí časté úzkostné stavy. Prakticky se projevuje třeba zíráním do prázdna, honěním ocasu nebo neustálým olizováním srsti. Vědci přišli na to, že u psů a lidí je spousta podobných aspektů v rámci ADHD. Díky tomu mohou „čtyřnozí“ mazlíci pomoci i při výzkumech této nemoci. close info Profimedia zoom_in Temperamentnější pejsci potřebují více pohybu a vazby s páníčkem. Ideálně je zabaví bikejoring. Co dělat, když má pes ADHD Snažte se ho co nejvíce zabavit. Dopřejte mu dlouhé procházky nebo ho zapojte do svých sportovních aktivit. Populární se stává například bikejoring, dogtrekking nebo canicross. Změňte jídelníček svého mazlíčka. Zvyšte přísun potravin, které podporují produkci serotoninu, jako je například krůtí nebo kuřecí maso. Hodně s hyperaktivitou pomůžou i psí žvýkačky. Související články close Zvířata Když psa něco svědí, nemusí jít o alergii: Nechte veterináře provést test video close Zvířata Jak škodíme našim psům? Tyto věci jim děláme, aniž bychom si to uvědomovali video Zdroje: https://krmeni.cz, https://krteckem.cz

